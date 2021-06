CULTURA

Está destinado a teatristas y personas trabajadoras de las artes escénicas de todo el país, mayores de 18 años, para desarrollar un proyecto artístico y transmitirlo a través de una plataforma digital. La convocatoria estará abierta hasta el 24 de junio.

El Instituto Nacional del Teatro (INT) lanzó el Concurso Nacional de Actividades Performáticas en entornos virtuales, con el objetivo de contribuir a la contención y al desarrollo de distintas propuestas creativas- individuales y/o grupales- que confluyan en un hecho artístico que será transmitido por streaming, en vivo y en directo o, en diferido a través de la plataforma elegida por la/s persona/s creadora/s: redes sociales, YouTube, Instagram, Tik Tok, Zoom, Google Meet, etc.

Se valorarán creaciones vinculadas a todas las disciplinas del quehacer teatral y las artes escénicas, tales como Circo, Títeres, Teatro, Danza Teatro, Performances, Mimo, Teatro aéreo, otras.

La propuesta se realiza teniendo en cuenta las disposiciones nacionales y jurisdiccionales de aislamiento o distanciamiento vigentes en el marco de la emergencia sanitaria actual.

El reglamento se ya se puede descargar a través del siguiente enlace: https://www.cultura.gob.ar/media/uploads/reglamentacion.pdf

¿A quiénes está dirigida la convocatoria?

El concurso está destinado a teatristas y personas trabajadoras de las artes escénicas de todo el país. Podrán presentar un único proyecto- individual y/o colectivo- las personas mayores de 18 años (no se admitirán proyectos presentados por personas jurídicas).

Algunos requisitos sobre los proyectos:

Deberán ser de creación artística, individual o colectiva, con libre elección de lenguaje escénico, temática, y/o líneas estéticas, que no ofendan ni vulneren derechos (sociales y/o individuales adquiridos). No serán admitidos para esta convocatoria, proyectos de enseñanza o relacionados a encuentros de formación y estudio (taller, seminarios, conversatorios, foros, etc.).

Deberán ser producidos para ser transmitidos en streaming (en vivo y en directo o en diferido), con una duración mínima de 10 minutos y una duración máxima de 45 minutos.

No haber obtenido el proyecto artístico, algún otro aporte o subsidio por parte del INT.

¿Cómo puedo inscribirme?

Los interesados deberán ingresar a la página del Instituto Nacional del Teatro, a http://www.inteatro.gob.ar/convocatorias/concurso-nacional-de-actividades-perfomanticas-en-entornos-virtuales.html

¿En qué consiste el premio?

Se otorgarán hasta un máximo de 200 premios de $25.000 cada uno, según orden de mérito nacional, siendo al menos 25 por cada región del país. Si la totalidad de los cupos regionales no puede ser cubierta por la región, los premios se otorgarán siguiendo el orden de mérito nacional.

Solo podrán ser premiadas aquellas presentaciones, cuando su calificación global obtenga 7 puntos o más.

Para determinar el puntaje se tendrá en cuenta: La propuesta artística y los antecedentes de las personas creadoras del proyecto

Más información

Los interesados en obtener más información deberán ingresar a http://inteatro.gob.ar/ y conocer más sobre la convocatoria.

