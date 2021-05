MINISTERIO DE SALUD

El operativo de vacunación en el interior provincial mantiene la intensidad en las últimas jornadas, con la llegada de una buena dotación de vacunas. Este lunes, en El Trapiche, el Ministerio de Salud, a través del Programa Medicina del Interior, convocó a las personas inscriptas.

El equipo del Hospital “Doctor René Favoloro” coordinó otro día de vacunación contra el Coronavirus, para mayores de 60 años y grupos de riesgo para aplicarles primeras dosis de AstraZeneca.

A partir de las 10:00 comenzó el operativo para los vecinos de La Carolina, Paso del Rey, Estancia Grande, Balde de la Isla, El Arenal, Cerros Largos, Cañada Honda, Pampa del Tamboreo, Las Barranquitas y El Trapiche.

“Se dispusieron dos puestos de vacunación, con la recepción, triage y logística, y más de diez personas abocadas a brindar la mejor atención. El equipo está compuesto por los profesionales del hospital con la colaboración de Medicina del Interior”, sintetizó Cecilia Rugeri, jefa del Programa Medicina del Interior.

Ramón Rigoberto Ortega, un vecino de La Carolina de 80 años, llegó puntual a la cita. “Estoy feliz, en mi familia están casi todos vacunados y faltaba yo. Esto nos da esperanza y más herramientas para combatir el COVID. Quiero agradecer a cada uno de los profesionales que me atendieron, no tengo mucha movilidad y necesito un andador, así que muy amablemente las enfermeras me vacunaron cerca del auto. Todo muy rápido”, dijo.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Salud.