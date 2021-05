PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA PROVINCIA

Así lo afirmó Julio Escobares, dueño del emprendimiento “Apícola Anahí”, que produce miel y subproductos de la colmena como polen, arrope de miel, cera, entre otros. El catálogo completo de sus productos se puede ver en www.gondolasanluis.com.

A través de la web de Góndola San Luis, el Gobierno provincial busca difundir de manera virtual, las elaboraciones que realizan los pequeños y medianos productores locales. Al día de hoy en el sitio ya participan más de 220 productores de todo el territorio puntano.

La página está dividida en diferentes rubros, uno de ellos es “Miel, aceites y frutos secos”. Julio Escobares, que es dueño del emprendimiento Apícola Anahí y expone sus productos en este rubro, abrió las puertas de su pequeña fábrica de miel para contar su historia.

“Soy apicultor de San Luis y me dedico a esto ya que me apasiona y me sirve como una actividad extra a mi actividad principal. Iniciamos en el año 2000 como un hobby, no somos profesionales pero hacemos con mucho cariño esto que tanto nos gusta, que es la apicultura”, afirmó Julio mientras con mucho entusiasmo mostraba su pequeña fábrica ubicada en la ciudad de San Luis.

El pequeño productor, que vive con su esposa y tiene dos hijos y una hija -que es por quien lleva el nombre su emprendimiento “Apícola Anahí”-, afirmó: “Comercializamos miel y subproductos de la colmena, entre ellos tenemos polen, arrope de miel y cera; y pronto vamos a tener propóleos y sus preparaciones”.

“Empezamos esto muy artesanalmente como un hobby para amigos y conocidos. Desde el año 2013, 2014, se empezaron a fraccionar y a ofrecer los productos formalmente”, menciona Escobar, y destaca: “Nuestros productos se pueden conseguir en los artesanos de la Plaza Pringles, frente a la Catedral, en el puesto dos; en diversos comercios y ahora con esta nueva iniciativa, que es excelente, en la venta directa de Sol Puntano y en Góndola San Luis”.

Por último, Escobares destacó la iniciativa del Gobierno de San Luis: “Nos permite a los productores, que estamos sin la posibilidad de vender en ferias debido a la pandemia, ser más visibles”.

Para conocer las producciones, se puede ingresar a www.gondolasanluis.com.

Nota, foto y video: Ministerio de Producción.