LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

Fueron citados este martes bien temprano en el Polideportivo Municipal de la ciudad de San Luis. Muchos de ellos mostraron emoción y manifestaron sentirse más tranquilos tras completar su calendario de vacunación. Dentro de los convocados en Pueyrredón, personal de Salud inoculó a 55 residentes de cinco geriátricos de la capital puntana. Además, todos fueron sorprendidos por la Banda de Música de la Policía de la Provincia, que interpretó marchas patrias.

Durante la jornada de un nuevo aniversario de la Gesta de Mayo, se dispusieron trece puestos de vacunación donde los equipos estuvieron conformados por profesionales de los centros y hospitales que dependen de Atención Primaria de la Salud.

Marcela Weiher, jefa del Programa Atención Primaria de la Salud, reveló que los ciudadanos que concurren “están conformes, estamos poniendo segunda dosis, la estaban esperando hace mucho, así que más que contentos, y nosotros felices y adhiriendo a esta política que tiene el Ministerio, que vacuna que llega a la Provincia llegue al brazo de los puntanos y puntanas, y no a nuestras heladeras. Así que fiel a ese precepto estamos firmes trabajando y estaremos de sol a sol sí es necesario”.

Weiher aclaró que se trata de operativo conjunto en donde está el equipo de vacunadores, los que realizan ingreso de datos, también la gente de la ULP que colabora en toda la logística y la Policía que hace el ordenamiento interno y externo, para que no se produzca acumulamiento de gente.

La profesional explicó, que si bien están citados en un horario a veces la ansiedad hace que vengan antes de la hora “y por ahí nos provoca que se junten, pero con la ayuda de todos y del ciudadano que sabe entender y comprender, el operativo siempre se desarrolla con total normalidad y la gente más que agradecida a esto que está esperando, la vacuna es sencillamente la esperanza de esta pandemia”.

Una de las que concurrió a recibir la vacuna de AstraZeneca fue María Eva Billiardi, de 73 años, quien fue convocada junto con su esposo: “Estoy muy agradecida a el Gobierno por todo lo que está haciendo, gracias a Dios no me he agarrado el COVID, estoy re contenta de ya tener las dos dosis”,

“Me da mucha tranquilidad recibir esta vacuna, esperemos que se vaya esta peste, que todos colaboremos, y a seguir cuidándose igual”, describió Mabel Cabrera, otra de las que asistió a inocularse.

Domingo Barrera, de 74 años, agregó: “Me siento mucho más tranquilo, salí ahora para vacunarme y doy gracias por estas cosas que son muy buenas para todos”.

Marta Barroso, 71 años, es paciente oncológica y expresó que para ella vacunarse “era un alivio muy grande, estoy en la lucha con el virus y con el cáncer, soy una luchadora y me cuido mucho”.

