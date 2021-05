CULTURA

En la categoría Letras se le entregará este galardón en reconocimiento por su vasta trayectoria como escritor, guionista, poeta, investigador y gestor de la cultura en San Luis. El acto se transmitirá en vivo, este martes, a las 11:00, a través del canal de YouTube de UNSL TV.

Gustavo Romero Borri es escritor, poeta, investigador, guionista y un artista reconocido por la difusión de la cultura puntana. Ha escrito poesías, cuentos, ensayos, además de ser el creador del mapa documental de la poesía Puntana denominado “El viaje del Poema”, que recopila las obras de 95 poetas. Como guionista participó en la película “Iluminados por el fuego”, dirigida por Tristán Bauer y protagonizada por Gastón Pauls, que relata el conflicto del Atlántico Sur y sus secuelas desde la perspectiva de un grupo de soldados argentinos.

“Uno no busca los premios, lo que uno busca es inspiración para seguir trabajando ‘libre por la senda’. Pero se ve que los premios, como los años, llegan solos. Y así ha sido con este galardón “Polo Godoy Rojo” que me llena de estímulos y de gratificación por quienes tuvieron en cuenta mi trabajo de años. Este es el premio más puntano que he recibido porque proviene del lugar donde vivo, otorgado por gente que transita las mismas calles que yo y que seguramente tiene sueños similares a los míos. Lo recordaré siempre como un abrazo cariñoso, en tiempos en que no podemos abrazarnos”, expresó Romero Borri.

El premio “Polo Godoy Rojo” está inspirado en la figura del gran poeta y referente de la literatura sanluiseña Polo Godoy Rojo y consiste en el reconocimiento de la sociedad a la labor artística y cultural. Este año, de forma excepcional, se hace entrega de las dos últimas ediciones de los premios al desarrollo cultural Polo Godoy Rojo: al Cine y/o Artes Audiovisuales (2020), y a las Letras (2021).

El acto de premiación se trasmitirá en vivo, este martes, a las 11:00, en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=W1aQ2Wx2UDY&ab_channel=UNSLTV.

Sobre Gustavo Romero Borri

Gustavo Romero Borri nació en 1962 en la ciudad de San Luis. Es poeta y gestor cultural. Obtuvo premios y distinciones a nivel provincial y nacional y expuso sus opiniones en congresos y encuentros específicos de la cultura y de la poesía. Actuó de jurado en diferentes concursos literarios. Desde la gestión cultural desarrolló múltiples iniciativas y proyectos culturales y ocupó diferentes cargos en la estructura cultural del Gobierno provincial. En 2005, fue distinguido por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de San Luis por su “destacada labor en defensa de nuestra identidad y por ser fiel embajador de la cultura de San Luis”.

Obras publicadas

“Los ámbitos” (1982); “Notas del escriba” (1986); Ley oscura” (1993); “Iluminados por el fuego” (1993 – relato en coautoría sobre la Guerra de Malvinas); “La otra parte” (1994); “Cartas a la montaña” (1996); “Mirada natal” (1997); “Ecce puer” (2000); “Cárcel de luz” (2003); “El viaje del poema: mapa documental de la poesía puntana (2013) Compilación, prólogo y notas”; “El peso de la luz en la mano” (impresiones sobre el credo poético de Antonio Esteban Agüero – 2016).

Nota y foto: Prensa Programa Cultura.