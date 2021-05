LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

Este sábado en el Polideportivo Municipal Puente Blanco fueron convocadas 1.100 personas, entre mayores de 60 años y grupos de riesgo.

Desde temprano, los equipos de Atención Primaria de la Salud dispusieron 10 puestos de vacunación, con la colaboración de personal de Autopista de la Información, Seguridad, Municipalidad, los estudiantes de enfermería, agentes sanitarios y logística. Este operativo se extendió hasta las 14:00 con el último grupo, detalló María Esther Diángelo, jefa del Servicio Inmunizaciones.

Silvana Rivarola vive en el barrio 544 y se mostró feliz: “En mi familia tuvimos COVID, mi hija perdió a su suegro muy joven hace unos días atrás. Ella me obligó a inscribirme y vacunarme, vemos que hay más chicos contagiados que están internados, por eso debemos cuidarnos. Estoy muy agradecida, la atención fue muy buena”.

Dulia Sierra, del barrio Cerro de la Cruz, le transmitió su alegría a las chicas que le aplicaron la vacuna: “Ellas son un sol, me atendieron muy bien. Merecen todo mi respeto”.

René Romero tiene 84 años y vive en el centro de la capital puntana: “Pude vacunarme hoy gracias a Dios, tuve un inconveniente con el teléfono de mi sobrina, ella me había inscripto y no sé qué pasó con su teléfono. No me habían llamado por eso, pero lo solucioné muy bien, me comuniqué con la Autopista, corroboré mis datos y contacto para reprogramar el turno”, comentó, y agradeció a los equipos de salud.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Salud.