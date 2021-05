PEQUEÑOS PRODUCTORES DE SAN LUIS

Así lo afirmó Matías Enrique Viapiana, dueño de la fábrica Paladar, ubicada en La Punta y que produce milanesas de soja y pastas artesanales. El catálogo completo de sus productos se pueden ver en www.gondolasanluis.com.

A mediados de abril, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Producción, lanzó el sitio web de Góndola San Luis, una iniciativa digital que tiene como objetivo brindarles a los pequeños y medianos productores de la provincia, un canal alternativo a los para que muestren sus elaboraciones 100% puntanas.

Actualmente en www.gondolasanluis.com participan más de 150 pequeños y medianos productores de San Luis que muestran sus elaboraciones 100% puntanas. Uno de ellos es Matías Enrique Viapiana, dueño de la fábrica Paladar, ubicada en La Punta y que comercializa milanesas de sojas y pastas artesanales.

Matías comenzó con su emprendimiento a finales de 2018, haciendo milanesas de soja desde su casa: “Empecé a tener buenas devoluciones de mis clientes y a tener la necesidad de que más gente me conozca, ahí surgió la idea de patentar la marca y abrir la fábrica donde comencé a trabajar con las harinas y a fabricar pastas caseras, pastas personalizadas para restaurante u hoteles”, afirmó Matías, y añadió: “Cuando hablo de pastas personalizadas me refiero a que aquel que quiere un sorrentino o un raviolón con relleno especial, yo se lo puedo hacer y mantener la exclusividad, es el plus que hace que el producto sea más novedoso y gustoso”.

Actualmente, Paladar comercializa milanesas de soja simples y rellenas, cuentan con cinco variedades diferentes. “Con el tema de las pastas tenemos ñoquis, tallarines, sorrentinos y raviolones. Esas dos últimas pastas, que son rellenas, tienen una particularidad que son las masas de colores, tanto de espinaca, la masa verde; de remolacha, la masa violeta; de calabaza, la masa anaranjada y la tradicional masa al huevo”, explicó Matías.

Comercializa sus productos en el ámbito particular y en distintos negocios de productos alimenticios. También es parte de Góndola San Luis y, a través de esta iniciativa, expone en la venta directa de Sol Puntano los viernes.

“Es muy interesante lo que está haciendo el Gobierno con la iniciativa de Góndola San Luis, ya que es un apoyo extra para difundir nuestros trabajos. Por ejemplo en mí caso, que llevo aproximadamente año y medio con este emprendimiento, es un apoyo más para la difusión y que más gente me conozca”, destacó Viapiana.

Para conocer las producciones, se puede ingresar a www.gondolasanluis.com.

Nota, foto y video: Prensa Ministerio de Producción.