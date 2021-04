ARRAIGO RURAL

Un equipo del Ministerio de Producción llevó a cabo las tareas en un paraje de la zona rural del departamento Pringles, a unos 13 kilómetros de La Toma. La beneficiaria se dedica a la cría de gallinas ponedoras y también animales bovinos.

El Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Producción, impulsa diversas acciones en el marco del Plan “Mi Energía Rural”, con el propósito de mejorar la calidad de vida y fomentar el arraigo rural de los pobladores y pequeños productores de zonas rurales de la provincia que residen en lugares donde no llega el tendido eléctrico convencional.

Técnicos de la cartera productiva llegaron hasta el paraje denominado Peñas Abajo, en la zona rural del departamento Pringles, a unos 13 kilómetros de La Toma. En el lugar, realizaron la instalación de un equipo solar fotovoltaico en una vivienda donde habita la productora María del Carmen Torres, quien se dedica a la cría de gallinas ponedoras y también animales bovinos.

El equipo solar fotovoltaico consta de un panel, un regulador de tensión, un inversor que contiene diferentes tomas de corriente para enchufar diferentes dispositivos como celulares, computadoras, radios, entre otros, y un kit de luminarias led compuesto por cuatro portalámparas y sus respectivos focos.

En cuanto la iniciativa, el jefe del Área Desarrollo Rural del Ministerio de Producción, Stefan Seibt, comentó: “Con esta acción del Gobierno provincial estamos ayudando y dando una mano a los pequeños productores de la zona rural, lo que les facilita mucho con respecto a la iluminación como así también poder cargar dispositivos y estar comunicados”.

Finalmente, María del Carmen Torres expresó: “Esta casa es una herencia de mis padres y para mí es una gran emoción poder recibir esta ayuda. Tengo una alegría inmensa de poder estar en mi lugar de nacimiento y tener luz propia en mi hogar. Yo me crié acá y luego me fui a vivir a La Toma durante un tiempo y ahora me estoy dedicando a la cría de aves. Tengo cien gallinas ponedoras y también una oveja y un cordero. Con todo esto, decidí volver a mis raíces”.

Nota, fotos y video: Prensa Ministerio de Producción.