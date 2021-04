LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

Desde muy temprano comenzó la logística y la habilitación de 10 puestos de inoculación en el Polideportivo Municipal, ubicado en la zona del Puente Blanco, frente al Centro Oncológico Integral. Repitiendo la cantidad del miércoles, se citaron a 2.060 personas que están comprendidas por mayores de 60 y menores con factores de riesgo.

“Comenzamos a las 7:45 con los primeros convocados, donde el grupo encargado de la recepción les brinda información para luego continuar con el triaje, este grupo está conformado también por voluntarios, estudiantes de enfermería y nutrición de la Universidad Nacional, en total somos 40 personas, donde hoy tenemos la colaboración de otros equipos de Salud que dependen de Atención Primaria como: los hospitales de Juana Koslay, Cerro de la Cruz, La Punta, Sur, Oeste, Norte y los CAP de El Chorrillo y Amppya, a esto sumamos los chicos de la ULP, quienes nos asisten permanentemente con la aplicación de registros y conectividad wifi”, explicó la licenciada Elizabeth Martínez, responsable del operativo, junto a los supervisores, Martín Oviedo y Cristian Gil.

Darío vive en el B° Aeroferro y fue uno de los convocados a través del registro de inscripción para recibir la dosis de la vacuna AstraZeneca. “Soy parte de los grupos de riesgo, tengo asma y me puse muy contento cuando recibí la notificación para venir”, dijo.

Pedro de la zona norte de la ciudad había perdido su turno, pero fue reprogramado y hoy le aplicaron su vacuna contra el COVID-19. “Me inscribí hace unos meses atrás, perdí mi turno por no mirar bien los mensajes, no estaba seguro al principio, pero me di cuenta que hay que vacunarse para dar batalla, y así deben hacer todos, gracias a la reprogramación del turno y al personal de Salud, me voy contento”, manifestó.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Salud.