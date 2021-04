PROGRAMA DE DISEÑO Y ARTE

Víctor Canaviri, Aarón Dorado y Franco Alcaraz trabajaron a 16 metros de altura para crear la obra que decora uno de los patios del Hospital Central.

La inauguración del Hospital Central “Ramón Carrillo” fue un día histórico para nuestra provincia. Y también lo fue para el arte local. Cuando el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, presionó el botón y una tela blanca de más de 16 metros comenzó a bajar, ninguno de los presentes imaginaba lo que había detrás: el rostro, en dimensiones gigantes, del primer ministro de Salud de la Nación, Ramón Carrillo. La imagen de este imponente mural dejó a todos impresionados y recorrió los medios provinciales y nacionales. La obra estuvo a cargo de 3 artistas locales del Programa de Diseño y Arte “Pinta San Luis”, dos de ellos del Plan de Inclusión Social, quienes tuvieron en sus manos la responsabilidad de realizar esta importante pieza: Víctor Canaviri, Aarón Dorado y Franco Alcaraz.

“Es un verdadero orgullo para nosotros y para el Plan de Inclusión Social que dos chicos que desde los inicios trabajaron en el Pinta, lograran realizar este megamural. Se animaron a subirse a 8 cuerpos de andamios con 16 metros de altura, superaron el miedo a la altura y trabajaron a la par de los artistas. Es un orgullo que nuestro equipo crezca y se autosupere. Gracias a nuestro gobernador y ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Alberto Rodríguez Saá, por generar estos espacios y oportunidades”, recalcó la jefa del programa, Rocío Agüero García, y agregó: “San Luis es una provincia donde se concretan los sueños. Agradecemos la confianza que nos tuvieron y la oportunidad que nos dieron para ser parte de esta magistral obra”.

Trabajo en equipo

Aarón Dorado, del Plan de Inclusión Social, es parte del equipo de Pinta San Luis desde 2017 y si bien, siempre trabajó pintando, era la primera vez que realizaba un trabajo de grandes dimensiones y lo sintió como un gran desafío desde el principio. “Lo más difícil fue trabajar en los andamios por la altura, no me dio vértigo, pero era complicado pintar un rostro tan grande. Primero, marcamos la pared y después comenzamos a pintar; si bien tengo conocimientos, dibujar era algo nuevo para mí y me gustó mucho aprender”, contó y confesó que no pensaba que la obra iba a tener tanta repercusión. “Lo vi en vivo desde mi casa y me emocioné cuando me nombraron. Enseguida me empezaron a llegar mensajes de mis familiares y amigos que me escribían para felicitarme. Estoy orgulloso y contento por haber sido parte de este gran mural”, expresó feliz.

Otro de los artistas fue Franco Alcaraz, también del Plan de Inclusión, quien reconoció que lloró por la emoción en el momento del descubrimiento del mural. “Desde que estoy en el Pinta he aprendido bastante y me gustaría seguir aprendiendo. Víctor nos marcaba y nosotros pintábamos. Fue un gran trabajo en equipo. Para mí, lo más difícil fue hacer la parte de los ojos y la boca porque tenía que quedar bien. Fue una gran experiencia y espero repetirla”, finalizó.

La técnica

El artista mercedino, Víctor Canaviri, contó que el mayor desafío era el tamaño porque las proporciones debían ser las correctas. “Trabajamos con cuadrícula y les iba marcando a los chicos con láser donde debían pintar. Fue complicado porque era necesario alejarse de la pared para poder hacer bien el diseño. Disfruté muchísimo el proceso porque fue una satisfacción trabajar con Aarón y Franco”, enfatizó. Aseguró que los tres estaban muy emocionados y que lo tomaron como un gran compromiso. “Espero que podamos seguir trabajando en equipo y con obras de gran tamaño. Se notaba que los chicos estaban entusiasmados y les gustó. Una de las funciones del arte es poder compartir, y lo logramos”, concluyó.

Nota y fotos: Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura.