CAMPAÑA SANITARIA

Un gran operativo de vacunación contra el COVID-19 se repitió en el Hospital de La Punta, y a través del Sistema Único de Registro de la ULP, se citó a 510 personas correspondientes a grupos de riesgo y mayores de 60 años, quienes recibieron su dosis de vacuna adquirida por Nación mediante el sistema Covax, (AstraZeneca).

“La actividad comenzó a las 8:00 y dispusimos de cuatro puestos, integrados cada uno por vacunadora, asistente y responsable de la carga de datos. Además, con cuatro personas en el triaje y dos en recepción”, informó Yanina López, jefa del Servicio de Enfermería del Hospital de La Punta, quien también destacó el soporte y asistencia del sistema de la ULP.

Walter es un vecino de La Punta, tiene patologías de base y se mostró muy contento: “Cuando recibí la notificación lo tomé con alegría, lo esperaba con ansias. Haberme podido vacunar me da un poco más de tranquilidad porque trabajo la mayor parte del día en la calle. Estoy muy agradecido con todos los integrantes del equipo de vacunación, me trataron muy bien y no me dolió nada”.

Nota y fotos: Prensa Ministerio de Salud.