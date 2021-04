LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

Mayores de 60 y grupos de riesgo recibieron una dosis de AstraZeneca en el Hospital “Juan Gregorio Vivas”.

Esta vez, el despliegue requirió de los equipos del hospital de Juana Koslay y los centros de salud de El Chorrillo y El Volcán, donde participaron los servicios de: enfermería, asistencia social, fonoaudiología, mucamas y mantenimiento. Además del aporte constante de los técnicos de la Universidad de La Punta.

La licenciada en enfermería, Anahí Camargo, jefa de enfermeras del hospital, dirigió el operativo acompañada por el supervisor de APS, Cristian Gil.

“Siempre tratamos de optimizar los sectores. Estamos desarrollando un gran trabajo. Cada uno sabe lo que le toca hacer y la gente no tiene que esperar. Hoy tuvimos más de 600 convocados y nunca se generó una fila larga. La mayor satisfacción es que la gente se vaya conforme y con una sonrisa”, detalló Camargo.

Mariana Olguín vive en San Roque, se había inscripto en marzo y hoy recibió su dosis: “Ayer tarde me informaron que hoy debía presentarme y me puse muy contenta, hay que vacunarse así le damos batalla al virus, es muy importante para todos”, sintetizó.

María Orozco vive en Cruz de Piedra y su hija la ayudó a inscribirse: “Fui citada a las 12:00 y no demoré más de cinco minutos en hacer todos los trámites y ser vacunada, quiero darle un agradecimiento importante a todos los profesionales que me atendieron muy bien. Ahora me voy feliz a mi casa, esta vacuna da esperanzas”.

