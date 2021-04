CULTURA

Se denomina “Mujer: ayer, hoy y siempre” de la artista Graciela Cussati. Quedará inaugurada este miércoles 14 de abril a las 17:00 y estará vigente durante un mes.

Si bien Graciela Cussatti está dando los primeros pasos como artista, es una pasión que tenía pendiente desde pequeña. Sin embargo, llegar a jubilarse y visitar una muestra de arte fueron hechos que se conjugaron para hacer realidad su sueño. “Desde muy niña me atrajo la pintura, que por distintas razones de la vida no llegué a practicar. La vida, el trabajo, la familia fueron prioridad; pero un día me jubilé. Por otra parte, puede ser una casualidad, pero me invitaron a presenciar una exposición que mostraba los trabajos de alumnos de la profesora Dalila Miraglia y fue un impacto muy agradable y empecé a interesarme. Allí, el óleo me atrapó, y el año de pandemia colaboró para embarcarme en este mundo de la pintura”, explicó la artista que se define como “una principiante apasionada y discípula de Dalila”.

Con respecto a la temática de la instalación que será inaugurada en el Hito del Bicentenario afirmó: “Elegí a la mujer como modelo, porque la realidad es esa. La mujer es modelo en todos los aspectos. En cada una de las pinturas hay una mujer que marcó alguna etapa de mi vida, o la esperanza de un mañana”.

La artista también comentó que la inauguración tendrá una performance en vivo y contará con la participación de mujeres colaborando y actuando en un escenario preparado para sorprender.

Días y horarios de visita

El mirador Hito del Bicentenario y en esta ocasión “Mujer: ayer, hoy y siempre”, se pueden visitar de martes a domingo y feriados de 9:00 a 18:00. La entrada es libre y gratuita. Los visitantes deben cumplir con las medidas establecidas en el protocolo sanitario vigente.

