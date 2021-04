34ª ASAMBLEA LEGISLATIVA

A continuación se reproduce el mensaje de Alberto Rodríguez Saá, en la Apertura del XXXIV período bicameral de sesiones ordinarias, en la Legislatura provincial.

Honorable asamblea, señor presidente de esta Honorable Asamblea, doctor Eduardo Mones Ruíz; señora presidenta provisional del Senado, María Angélica Torrontegui; señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Juan Carlos Eduardo; señor presidente y ministros del Superior Tribunal de Justicia; procurador General de la Provincia; señoras y señores senadores nacionales y provinciales; señores y señoras diputados nacionales y provinciales; señoras y señores integrantes del Gabinete provincial; señor obispo de la Diócesis de San Luis; señoras y señores autoridades nacionales con asiento en San Luis; autoridades militares; autoridades policiales; señor rector de la Universidad Nacional de San Luis; presidentes y representantes de los distintos cultos; invitados especiales; puntanas, puntanos.

Vengo en este 1 de abril de 2021, a cumplir con lo establecido por la Constitución Provincial, dirigiendo el mensaje de apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias y también a dar cuenta sobre la marcha de nuestro Gobierno ante el pueblo de la provincia.

En diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, República Popular China, un importante número de personas se vieron afectadas por un tipo de neumonía, hasta ese momento desconocida. Estudios posteriores, demostraron que la misma era ocasionada por el virus SARS-CoV-2, conocido hoy como COVID-19.

De manera inmediata, y aún cuando la situación pasaba inadvertida para gran parte del planeta, el germen se esparce por el mundo.

En la Argentina, el 3 de marzo de 2020 se confirma el primer caso positivo, y el 9 de marzo hace su ingreso a la provincia de San Luis.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud decreta el estado de pandemia, situación que condicionó y determinó nuestras conductas y estilos de vida. Nosotros, ya no volvimos a ser los de siempre.

El 13 de marzo, mediante decreto provincial, se conformó el Comité Operativo de Emergencia, el por todos conocido “Comité de Crisis”. Su objetivo: arbitrar los medios y definir las medidas necesarias para luchar contra este nuevo “enemigo invisible”, sabiendo que lo prioritario era fortalecer el sistema de salud, evitando su colapso. Por ese entonces, el avance del virus se mostraba muy agresivo.

El 20 de marzo, el Poder Ejecutivo Nacional decreta el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en todo el país. A partir de ese momento, la Argentina se paralizó casi por completo. Sólo pudieron mantenerse aquellas actividades consideradas esenciales.

Como consecuencia de ello, en nuestra provincia debimos abocarnos a atender, además de las situaciones de salud, las necesidades básicas y emocionales de las puntanas y los puntanos.

En una primera etapa, evitar la propagación del virus, esto implicó focalizar la mirada en el ingreso de las personas que podrían ser portadoras. Con tal fin, implementamos un sistema de seguimiento sanitario que nos permitió preservar la salud de la población.

Paradójicamente, uno de nuestros mayores motores económicos, el corredor bioceánico, se transformaba en una debilidad. Debido a ello, y con la intención de realizar un control más exhaustivo, nos vimos obligados a regular el ingreso a nuestra provincia, limitándolo a determinados puestos fronterizos.

El transporte de carga fue objeto de una atención especial. Protocolos específicos buscaron preservar la salud de los transportistas, a la vez que garantizaron el abastecimiento provincial.

La pandemia irrumpió en nuestras vidas sin aviso, atemorizándonos, llenándonos de incertidumbres, con más interrogantes que respuestas. Sin embargo, y pese al miedo, buscamos y logramos que no nos paralice.

Adoptamos las medidas dictadas por las autoridades nacionales, adaptándolas a nuestra realidad provincial. Hicimos lo que creímos necesario para garantizar el bienestar de los nuestros. ¿Pudimos cometer errores? Claro que pudimos cometer errores. Y en ese sentido, pedimos disculpas a aquellos a quienes afectamos.

Lo actuado en los primeros meses nos permitió alcanzar un estatus sanitario privilegiado a nivel país. Situación que posibilitó la apertura, con ciertos condicionamientos lógicos, de algunas actividades económicas, sociales, religiosas y recreativas.

Recién para fines de agosto, a casi seis meses de detectarse el primer caso, el virus apareció entre nosotros, la evidencia nos confirmó que había circulación comunitaria del virus en la provincia. A partir de entonces, dimos comienzo a una nueva etapa en la lucha contra el COVID-19.

A esa altura de los acontecimientos, el sistema de salud había:

Incrementado en un 200% las Unidades Críticas en el Hospital San Luis; un 357% en el Hospital “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes, un 75% en el Hospital “Madre Catalina Rodríguez” de la Villa de Merlo y un 66% en la Maternidad “Teresita Baigorria”.

Acondicionado 7 Centros para Atención de Pacientes Leves, logrando una disponibilidad de 1.200 camas.

Incorporado 474 profesionales de la salud entre ellos médicos, licenciados, técnicos y personal de servicios complementarios.

Adecuado los laboratorios provinciales a fin de que pudieran realizar análisis para la detección del COVID-19. En la actualidad, las pruebas diagnóstico para Coronavirus se llevan a cabo en Villa Mercedes, Villa de Merlo, San Francisco del Monte de Oro, Nueva Galia y en San Luis, tanto en el Hospital San Luis, como en el Laboratorio de Salud Pública “Dalmiro Pérez Laborda”. Aquí un especial agradecimiento a la disposición del Colegio de Bioquímicos, que en un momento de enorme tensión actúo con una solidaridad enorme y sus bioquímicos, científicos, se pusieron a disposición y hoy participan plenamente en nuestro Laboratorio “Dalmiro Pérez Laborda” y en los demás laboratorios.

Garantizado la implementación de todos los tratamientos existentes a nivel mundial para hacer frente a la enfermedad: plasma de convaleciente, suero equino híper inmune y oxigenoterapia de alto flujo.

Establecido convenio con los efectores privados a fin de que estos se focalizaran en la atención de otras patologías, dejando al sector público los casos COVID-19.

Desarrollado desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Universidad de la Punta y la Universidad Nacional de San Luis herramientas tecnológicas y digitales para el cuidado y seguimiento de pacientes afectados por el virus, como también de los casos sospechosos.

– Mediante la telemedicina, se brindó atención a más de 10 mil personas, lo que derivó en 30 mil teleconsultas.

– En Epidemiología 4.0 se nuclearon los datos derivados de la pandemia: trazabilidad de los casos positivos, supervisión de sus contactos estrechos, participación en línea del estado de salud de los ciudadanos que evidenciaban síntomas y recepción de los resultados de los testeos.

– La aplicación Trazar posibilitó el seguimiento de las personas que pudieron estar expuestas al virus. Esta herramienta, que garantiza la protección de los datos personales, contó con la efectiva colaboración de los ciudadanos, de comercios y de entidades públicas y privadas.

Hoy, actuamos frente a la pandemia, apelando a la responsabilidad social de los ciudadanos, siendo totalmente transparentes al momento de informar la situación epidemiológica y aplicando estrategias que nos permiten evitar la propagación del virus, mientras vacunamos a la población.

Diariamente el Comité de Crisis da cuenta de la evolución de casos positivos, altas y decesos. Cotidianamente, nuestros profesionales informan en los medios de comunicación sobre la situación imperante. Con ello, apelamos a que el conocimiento de lo que sucede despierte la responsabilidad que como individuos debemos ejercer. Las campañas de concientización se convirtieron en fortaleza, cuando casi de manera espontánea, procurando que sean claras y generen compromiso social, surgieron frases que seguimos aplicando hoy y que recordaremos siempre…: “El que rompe paga”; “De la casa al trabajo y del trabajo a la casa”; “A la luz del sol y a los ojos de Dios”.

Advirtiendo que la mayoría de las personas positivas transitan la enfermedad de manera asintomática, decidimos implementar testeos masivos, voluntarios, gratuitos y sin turno previo en todo el territorio provincial. De esta manera, aislando al asintomático, logramos disminuir la cadena de contagios y mantener la cantidad de casos amesetados.

San Luis es, a nivel nacional, la provincia que realiza mayor cantidad de testeos diarios, por cantidad de habitantes. Aquí también podemos advertir la responsabilidad ciudadana, testearse periódicamente es un gesto de solidaridad para con el resto de los puntanos.

Desde nuestro rol de Estado, cumplimos con la obligación de suministrar las vacunas remitidas por el Gobierno nacional, en tiempo y forma. San Luis se destaca, entre todos los distritos nacionales, por su eficiencia en la vacunación. Eficiencia que implica llegar a grupos de riesgo y personal estratégico que se movilizan a los hospitales o, si la situación lo amerita, acudir a los domicilios de aquellas personas que no pueden trasladarse. La transparencia en la vacunación también nos caracteriza.

Tengo acá (muestra gráfico), este es el promedio de testeos diarios por cada 100 mil habitantes, es bastante claro, se puede ver de lejos, miren ustedes San Luis, luego lo sigue Córdoba, La Pampa, después Mendoza, San juan, etc., esta es la enorme cantidad de testeos que hacemos por día, estamos en una situación que somos la que más testeos hace. Pero en vacunación, las vacunas las provee la Nación, por ahora, por ahora y cuestión que debe preocuparnos a todos sólo los estados nacionales participan llamémosle en el mercado o en la compra de vacunas, no lo hace la actividad privada, por lo menos en la Argentina, y sería interesante que también se preocuparan la Organización Nacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, inclusive el mundo del deporte y la cultura para poder proveer más vacunas y que lleguen también por la parte privada. Bueno, cuando llegan las vacunas, San Luis las aplica con una eficiencia enorme, estamos en el primer lugar en la Argentina en la aplicación de la vacuna, en primer lugar en la Argentina; y los otros días en un programa de televisión descalificaban, porque decía que San Luis recibió, por ejemplo, 40.000 vacunas y dicen que han vacunado a 41.000, cómo puede ser, y había un especialista, ahí, en COVID-19 y en esto de la vacuna, y dice: ‘No, cada dosis trae cinco, pero trae un residuo que es casi una sexta dosis, San Luis es un ejemplo de cómo administrar la vacuna, cómo administrar la vacuna’.

Y acá, ya que me salí del libreto, aclaro algo, lo digo con fuerza, con humildad, con solidaridad, en San Luis no hay vacunatorio VIP, no hay personajes muy importantes, somos todos iguales, todos iguales, todas las vacunas se realizaron en los hospitales públicos y cuando el hospital salió a la calle, lo hizo para ir a los domicilios, a la gente humilde o la gente que no podía llegar al hospital y debía vacunarse, no hubo, no hay ni habrá vacunatorios VIP.

Llevar adelante el plan de lucha contra el COVID-19, fortaleciendo el sistema de salud con equipamiento, insumos, recursos humanos y elementos de protección personal, entre muchas otras cosas, implica un esfuerzo presupuestario que alcanza, a la fecha, los $2.600 millones.

Quisiera por último reflexionar acerca del rol del sistema de Salud provincial. De cada uno de sus integrantes, sin distinción de cargos o tareas. Sin ellos, nada de esto se hubiera logrado. Sin su esfuerzo, su dedicación, su entrega, hoy, seguramente, estaríamos opinando o describiendo otra realidad.

Tengan en cuenta que, aún en pandemia, cuando de lo único que hablábamos era del Coronavirus, la vida continuaba y las personas se enfermaban de otras patologías. Muchos requirieron que uno o varios miembros del equipo de salud acudiesen en su auxilio. Otros necesitaron internarse o visitar un consultorio externo. De hecho, durante el año 2020, se realizaron en los hospitales y centros de atención primaria de la provincia 1.250.355 consultas.

Este mismo equipo de profesionales, técnicos, enfermeros, auxiliares y personal de servicios generales, se involucró en otra campaña de vacunación. Así, administró a niñas, niños, adultos y mayores y personas con factores de riesgo 299.532 dosis entre vacunas para el neumococo y la gripe.

Todos ellos, lograron la tasa de mortalidad infantil más baja en la historia de la provincia: siete por cada mil niños nacidos vivos.

Esta es la tasa de mortalidad (muestra gráfico), acá somos en esta línea amarillo maíz es San Luis, esta línea más oscura sería la media nacional.

En el ’83 cuando comenzó esta etapa o esta historia maravillosa que escribe la democracia, San Luis tenía mucho más del 30 por 1.000, y se preocupó enormemente el Gobierno y la terminó bajando al 20 por 1.000, 18, 19; en el 2003, 2004 nos preguntamos en ese momento cómo hacemos para algo tan sensible como es la vida de las puntanitas y los puntanitos, y averiguamos en el mundo y el mejor programa lo tenía Córdoba, y, qué hicimos nosotros, copiamos y pegamos lo que había hecho Córdoba, y logramos que el índice bajara de 18, 19 por 1.000, bajara a 7,7 por 1.000 en el 2011, 2013; luego se escapó para arriba llegó a 10 puntos y empezó a bajar de nuevo, y hoy lo tenemos desde el 2015 ya bajó al 8 y hoy tenemos el 7 por 1.000, nos sentimos orgullosos, esto tenemos que repetirlo en cada año, verificar este índice y alertarnos cuando llegue a subir y luchar enormemente para que baje. Esto simboliza el esfuerzo del sistema de salud.

Ahora, hablo de los médicos, de los profesionales, los tengo por acá, acá están representando la ministra de Salud, la jefa del Comité de Crisis, médicos, profesionales, técnicos, laboratoristas, enfermeros, auxiliares y personal del servicio general de salud, yo les pedí que vinieran y me acompañaran, y quiero que le rindamos un homenaje y este hermoso aplauso para todos ellos.

De todos los desafíos a los que nos enfrentó la pandemia, la educación merece un capítulo especial. La imposibilidad de la presencialidad implicó un antes y un después, al que había que encontrarle una respuesta.

Sin demoras, los equipos del Ministerio de Educación, de Ciencia y Tecnología, directivos, docentes, no docentes y padres dieron forma a un sistema de clases virtuales que posibilitó que el 97% de los maestros y profesores pudieran impartir enseñanza a más de 122.000 alumnos, que es la matrícula de la provincia.

También, durante este tiempo, se procedió a la apertura paulatina de 107 escuelas rurales, permitiendo que 800 estudiantes, vuelvan de manera voluntaria, al igual que el personal educativo, a la presencialidad.

La Universidad de La Punta posibilitó que, de manera virtual, 39.671 alumnos de más de 70 carreras cursaran sus estudios. Además de que 1.089 egresaran.

El 1° de abril del 2004, me presenté en este recinto, con motivo de mi mensaje a la Legislatura de la provincia, portando un cartel que mostraba el monto de la deuda que la Nación mantenía con San Luis.

Durante ese discurso afirmé: “¿…Cómo es posible que el Estado nacional deba tanta plata al exterior y tan livianamente decida pagarle…, y sobre la deuda que mantiene con San Luis diga que la misma no es prioritaria?”

El tema de la deuda con la Nación generó en todos los puntanos un inmenso dolor y, al mismo tiempo, cierta controversia. Aun cuando estábamos seguros que nuestros derechos se habían menoscabado, ya que sin cumplir con la legislación vigente nos detraían montos que por coparticipación nos correspondían, algunos dudaron, y esa duda provocó una fisura en nuestra sociedad. Quienes gobernábamos éramos cuestionados por la oposición, y esa oposición, la de entonces, se encargó de confundir al pueblo negando la realidad.

El 28 de octubre de 2007, por medio de una Consulta Popular y con el 92% de los votos, los puntanos decidían, que sí, que “si estaban de acuerdo con que se iniciaron los juicios pertinentes ante los tribunales nacionales e internacionales que correspondan, por la deuda que mantiene la Nación con la provincia de San Luis”.

La sabiduría de los habitantes de nuestra provincia, respaldaba la lucha que comenzó 17 años atrás.

Con el abrazo del pueblo, iniciamos 19 causas judiciales, todas de índole patrimoniales. La Provincia reclamando ante la Corte Suprema en 19 causas judiciales.

El 24 de noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta dos sentencias favorables a nuestra provincia, de los 19 juicios hay pronunciamiento en sólo dos, 17 están esperando el pronunciamiento. La Corte Suprema dicta dos sentencias favorables a nuestra provincia, por demandas interpuestas en los años 2008 y 2009.

Las sentencias favorables trajeron consecuencias, con ellas sentábamos precedentes para el resto de los juicios y brindábamos oportunidades de reclamo cierto a las provincias hermanas.

Mediante el famoso Consenso Fiscal, nos quisieron hacer desistir de aquellos juicios que, más seguros que nunca, sabíamos que nos correspondía, que teníamos derecho. En noviembre de 2017, se convocaron a todos los gobernadores con la presencia del ministro de Economía de la Nación, el Senado de la Nación con la presencia de la vicepresidenta de la Nación, el ministro del Interior, ministro de Trabajo, para que bueno se firmaba u opinábamos sobre el Pacto Fiscal, recuerden todos firmaron, alzamos nuestra voz sin titubeos y dejamos en claro que continuaríamos luchando. Tapa de diarios, impresos y digitales, gacetillas de prensa y demás medios de comunicación portaban al día siguiente frases como:

– “San Luis fue la única provincia que no firmó el consenso fiscal y su gobernador Alberto Rodríguez Saá lo justificó. ‘No podemos renunciar a los juicios por coparticipación. Tal vez en algunas provincias no tengan independencia económica'”.

– San Luis “no firmó ni firmará” el pacto fiscal.

– Rodríguez Saá afirmó que San Luis “no firmó ni va a firmar” el pacto fiscal.

– Pacto Fiscal: ¿por qué no firmó San Luis y qué pide para sumarse?

Esta última frase, la publicó la página web “Economía y Política” y la cito, porque me da la oportunidad de expresar nuevamente lo que dije en el Congreso aquel día:

“… ¡No voy a firmar. No va a firmar la provincia de San Luis! No va a firmar. Cumplan la ley, cumplan la Constitución. Y tenemos derecho porque no nos conviene, no es bueno. Estamos cediendo autonomía, estamos cediendo jurisdicción…”

Por supuesto que lo relatado también repercutió de manera negativa. La Nación debía hacer un ofrecimiento de pago a la provincia y recibimos una propuesta irrisoria, que, de haberla aceptado, hubiera implicado una pérdida de más de $16.000 millones. Para ese entonces, la oposición nos catalogaba de irresponsables. Hoy, con humildad, y sin resentimientos, espero hayan comprendido el por qué del rechazo.

Ya para el 19 de febrero de 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó las liquidaciones correspondientes a ambos juicios. Teníamos monto líquido y exigible de la deuda, de esos dos juicios, y pese a los múltiples pedidos de audiencias, el silencio del Gobierno nacional continuó.

El 10 de diciembre de 2019, comenzó a escribirse otro capítulo de la historia. Asume la presidencia Alberto Fernández, quien, en agosto de 2019, en la ciudad de Rosario, siendo todavía candidato a presidente de la Nación, se comprometió con la Provincia de San Luis a pagar esa deuda líquida y exigible.

Si bien, desde el principio de la gestión de Fernández, se trabajó para materializar el pago, el inicio de la pandemia provocó un impase en el mismo. Tanto el Gobierno nacional como el provincial centramos nuestros esfuerzos en combatir al COVID-19.

Con el transcurrir de los meses, los equipos técnicos de ambas administraciones buscaron opciones y alternativas para llegar a un acuerdo de pago que fuera justo para la Provincia de San Luis y realizable para el Gobierno nacional. El 30 de diciembre de 2020 se materializó en un convenio de pago entre el Estado Nacional y la Provincia, que luego fue presentado y homologado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esos 2 juicios, siempre hablo de los 2 juicios.

Hoy, 1 de abril de 2021, vengo a esta casa a celebrar con ustedes el triunfo obtenido en 2 de los 19 litigios iniciados. Vengo a celebrar con ustedes que el pago de los mismos se ha materializado. Y también a manifestar que continuaremos con la lucha, pero con mucha más esperanza.

Los hechos, nuevamente nos ratifican a los puntanos que la visión demostrada hace 17 años, se correspondió con la legitimidad del reclamo. Atrás, quedaron ciertas incomprensiones y algunas voces disonantes. Por delante, se abre un nuevo horizonte de realizaciones para beneficio de todos.

Desde el comienzo de mi tercer mandato, delineé una estrategia que hablaba de la necesidad de planificar, planificar las políticas de gestión a partir de una misma visión: de la periferia al centro. Sí una realización llega al más humilde, llega al más encumbrado. Sí una realización comienza en un barrio humilde, llega al centro. Sí llega a los parajes, luego llega a los municipios y llega a toda la provincia. De la periferia al centro, en la periferia está lo marginal, y lo marginal hay que incluirlo, tienen que tener los mismos beneficios que el centro, nuestra visión es de la periferia al centro.

Respondiendo a ello, la acción de cada una de las áreas de Gobierno, fue proyectada teniendo como norte esa mirada.

El Sistema de Salud no escapó a ella. De hecho, fue testigo privilegiado de la misma, ya que pusimos un especial énfasis y empeño en desarrollar una infraestructura sanitaria que beneficiase al interior de la provincia.

Así dimos paso a la construcción de obras nuevas, puesta en valor, restauraciones y ampliaciones de edificios existentes en El Trapiche, Villa de Merlo, Beazley, El Morro, Nueva Galia, Fortuna, San Martín, La Calera, Tilisarao, Papagayos, Concarán, Luján y Buena Esperanza.

Gracias a esta acción, los puntanos de las diferentes localidades pudieron acceder a una atención médica de calidad sin necesidad de trasladarse, salvo para aquellos casos de alta complejidad.

También se pusieron al servicio del sistema de salud, edificios públicos que fueron refuncionalizados, recuerdo la residencia del gobernador, todos los gobernadores tienen residencia y capaz que en todo el mundo, pero capaz que era mirado como algo superfluo, innecesario, para pompa y ostentación de los gobernantes, preferimos darle otra función para que la gente entienda se donó al sistema de salud; lo mismo se hizo con “La Rosadita”, que le decíamos, en Villa Mercedes, que era una especie de Casa de Gobierno alternativa. A esos edificios se les dio otra función y hoy son el Hospital Escuela de Villa Mercedes y el Centro Oncológico Integral, en la ciudad de San Luis.

Sobre este último caso en particular, me animo a decir que la decisión adoptada en su momento, de la que estoy sumamente orgulloso, cambió la vida de los pacientes oncológicos de la provincia.

Con este mismo espíritu, en diciembre del 2018, en la ciudad de San Luis, impusimos la piedra fundamental del Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”.

Un centro médico de excelencia que pondrá al servicio de todos los puntanos, y también de los habitantes de las provincias vecinas, 52.000 metros cuadrados de construcción, distribuidos en 4 plantas que albergan 400 camas, 16 quirófanos y una infraestructura con tecnología de última generación, con capacidad para brindar más de 50 prestaciones y servicios.

El 9 de abril, a las 12 horas, este sueño comenzará a hacerse realidad.

El 9 de abril, a las 12 horas, ha confirmado que va a venir, especialmente invitado, el presidente de la Nación a San Luis. Es la primera visita oficial a la provincia de San Luis, fraternalmente unido con el Gobierno y todos los Municipios que va a hacer un presidente de la Nación, después de más de veinte años. Este hecho hermoso, que venga a inaugurar una obra como este Hospital, la obra civil vamos a inaugurar, a nosotros nos llena de orgulloso y nos genera una emoción muy fuerte por lo que significa este gesto. Sí, ha venido otro presidente, no lo hizo con el Gobierno de la provincia, lo hizo con su parcialidad política; y en otra oportunidad vino la señora presidenta a inaugurar un frigorífico privado y solamente pasó por el Aeropuerto de San Luis, la visita tampoco fue oficial a la provincia; ahora por primera vez se va a dar en muchos años, que esto no suceda es culpa nuestra, es culpa del gobernador, es culpa del presidente, yo lo pongo en el marco de los dolores que nosotros teníamos al expresar la deuda que tenía la Nación y esto generó, quizás, un distanciamiento, el reclamo de la deuda y no querer oír el reclamo. Ese día, por el momento está confirmado, así que la fecha y hora es el 9 de abril, a las 12:00, puede haber alguna variante si Protocolo del presidente nos pide, por supuesto cambiaremos.

Lo que vamos a inaugurar es la obra civil, es como si el Hospital no tuviera ninguna camilla en ninguna habitación, las tiene, pero luego de la obra civil, empiezan las inauguraciones de cada uno de los servicios. La inauguración de la totalidad de los servicios de pleno va a demorar, posiblemente, un año o tal vez más, dentro de algunos meses empezaremos con un servicio, otro y otro, va a ser paulatino, ahora voy a describir como me lo han escrito específicamente los especialistas. Inauguramos la obra civil y comienza a verse, pensemos ahora, sin criticar pero, como es la realidad de la obra pública, esto está en todos los libros en el mundo no acá, pero en el año aproximadamente ’23, ’22 la presidencia de Alvear tuvo un sueño maravilloso que era hacer un extraordinario hospital que después fue conocido como “El Elefante Blanco”, pasaron los años y hoy podemos contar cien años y no está la obra, nunca se terminó, nosotros en dos años con nuestros recursos propios, con el sacrificio del pueblo de San Luis, el sacrificio o con la administración correcta de los recursos, vamos a inaugurar una obra excepcional, extraordinaria, como es nuestro Hospital, obra civil.

Su apertura, está programada por etapas, se concretará en intervalos especialmente definidos, dada la diversidad y complejidad de sus servicios.

En la primera de ellas, recibiremos la obra terminada para que el personal especializado pueda concretar las pruebas de vacío: que no es más que poner a interactuar al hospital y a la totalidad de sus sistemas, con los profesionales, especialistas, técnicos y auxiliares a cargo.

En la segunda etapa, se procederá a la apertura de 10 unidades de internación crítica, 6 unidades coronarias, 136 camas para pacientes moderados, 4 áreas de gastroenterología y 8 quirófanos.

En la tercera etapa, se inaugurarán 28 unidades de internación crítica, 16 unidades coronarias, 16 unidades de emergencia, 12 unidades de urgencia, 140 camas para pacientes moderados, 8 unidades de gastroenterología y los 8 quirófanos restantes.

El Hospital Central “Ramón Carrillo”, no es fruto de la casualidad ni una obra pública más. Es un sueño que se estudió en cada uno de sus detalles. Es consecuencia de esa mirada estratégica que por años adelantó a San Luis a su tiempo, haciéndola diferente.

Pero como todo hito, la irrupción de este magnífico emprendimiento nos interpela y remueve muchas de nuestras creencias. La entrada en escena de este nuevo Hospital, al posibilitar que conviva e interactúe el sistema público hospitalario, con las instituciones del sector privado y las obras sociales, abre la discusión sobre el futuro de nuestra carrera sanitaria.

Dejo planteado el interrogante sobre un tema que, necesariamente, debemos profundizar.

Siempre en el mundo, en la mayoría de los países existen tres pilares sobre los que se construye el sistema de salud: el privado, el público estatal, y el público de las obras sociales, no estatal, y ellos discuten o se pelean por el manejo de los recursos o por la plata, entonces este enorme hospital, que va a cubrir enormísimos servicios y esperemos que sea prácticamente todos los que requiera la provincia; esto requiere la ayuda, la participación, que nos juntemos, que hablemos, discutamos el sistema público, el sistema privado y las obras sociales, miren si podemos trabajar juntos en el hospital, por eso se ha diseñado que el hospital sale del sistema de salud y lo va a administrar un ente estatal creado por la Legislatura o por el Gobierno, y esto es un diálogo que debe ser fecundo, así como pudimos entendernos con el Colegio de Bioquímicos o como nos hemos entendido con discusiones, pero nos terminamos entendiendo como manejar la pandemia, donde el Estado se hizo cargo de la totalidad en San Luis de la problemática de la pandemia, la totalidad. Y el sistema privado, cuando lo requerimos y cuando hubo alguna atención o estuvimos a punto de llegar a una etapa de estrés, derivamos al sistema privado que daba trato como si fuera el sistema público estatal. Bueno, es como todos podamos ser beneficiarios del hospital, todos, los públicos, los privados y las obras sociales, y todos se beneficien, todo en su medida y armoniosamente, y vamos a andar bien, y eso hay que sentarse, hacer los protocolos y trabajar. Queda abierta esta hermosa discusión y hay que hacerlo con la celeridad de los tiempos, porque hay que empezar ya a firmar los convenios, ponerse de acuerdo para esto. El hospital va a llevar un número enorme de directores, porque es muy grande, se asombran cuando nos miran, el mismo ministro de Salud cuando vino a San Luis y la ministra hoy, también se asombran de lo maravilloso que es la tecnología y todo eso, y bueno el 9 de abril a las 12 horas, con la presencia del señor presidente, comenzamos a vivir la realidad de este sueño.

Diseñar políticas de gobierno, requiere de una mirada estratégica que procure satisfacer las necesidades existentes, y prevea aquellas que puedan ir surgiendo con el transcurso del tiempo, producto de la evolución de la sociedad.

Es sabido que estas necesidades son infinitas y los recursos limitados. Por ello, trabajar con una visión a largo plazo, nos permite trazar el rumbo de un plan que, siendo eficaz y eficiente, erradicará los problemas coyunturales, logrando el progreso, sin degradar los recursos naturales.

El éxito se logra compatibilizando todas las miradas cuyo objetivo debe ser el bien común.

¿Cómo hacer para mirar el futuro, detectar los problemas, los desafíos de los tiempos, ver la realidad de San Luis, la realidad argentina y la realidad del mundo, ver los problemas del mundo que son universales como el hambre, la desocupación, el medioambiente, cómo hacer para seleccionar los objetivos? Las Naciones Unidas lo trabaja bien, y lo trabaja por décadas, y a mí me gusta esa idea, décadas. ¿Cuándo empieza la década 2020-2030?, bueno empezará en el 2021, y terminará en el 2030, o empezó el año pasado, lo cierto es que el año pasado yo iba a decir esto de las décadas, nuestra mirada va por ahí más allá de la década, pero nuestros objetivos de Gobierno deben estar mirados en la década, así lo hace las Naciones Unidas.

Con este sentido, las Naciones Unidas plantean objetivos que son válidos a nivel mundial y, por lo tanto, imposibles de ignorar.

En tal sentido, la agenda 2030, representa una base sólida sobre la cual diagramar y asentar, la gestión del Gobierno que queremos llevar a cabo. Fíjense lo importante que es esto en este juego que a veces lo exageramos entre oficialismo, oposición y todas estas cosas. Naciones Unidas presenta una agenda, que ustedes buscan objetivos o Agenda 2030 Naciones Unidas y aparece en la computadora rápidamente, y miren los objetivos que pone. Primero: fin de la pobreza, y en este juego de todos, quién está en contra del fin de la pobreza, ¿acaso no estamos unidos todos en el mismo objetivo? Por eso estoy trabajando con esto, para entendernos, yo no voy a decir ahora, con lenguaje peronista lo que me encantaría decirlo y me es más fácil, lo digo con un lenguaje universal, fin de la pobreza. ¡Qué Objetivo! hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima. Acá dice vida submarina, bueno por ahora de esto no vamos a hablar, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y alianzas para lograr estos objetivos. Quién estaría en contra, nos preguntamos. Entiendo que es como si dijéramos una ideología correcta construida entre todos los países del mundo que buscan, la paz permanente de la humanidad. Nosotros vamos a tener esa mirada, teniendo en cuenta los condicionantes y donde tenemos más problemas en la Argentina y en San Luis. Con esta mirada vamos a caminar. ¿Qué nos permite esto? Nos permite saber dónde estamos parados en cada uno de estos temas, si decimos agua potable, cómo es el agua potable en San Luis, cuánta es el agua potable en San Luis con respecto al número de habitantes, las poblaciones, etc., si estamos bien. Veamos si hemos llegado al cien por cien de los objetivos buscados, y si no, pongámonos metas en cada año, en cada lugar.

Ustedes en las bancas tienen la rendición de cuentas que está hecha por cada Ministerio y le cuenta unas cositas también sobre la Agenda 2030, nos está contando la Agenda 2030, cada ministro, estos jóvenes ministros que tengo, mujeres maravillosas y muchachos trabajadores, jóvenes ministros, cada uno de ellos no es una agenda peronista, radical, del PRO, de esto, de aquello, es la Agenda de todos, estamos con la Agenda 2030 para que nos hermanemos todos en un objetivo común, buscamos la unidad provincial. Y para la unidad provincial, tenemos que decir qué entendemos por unidad provincial, entendemos que debemos estar unidos en estos objetivos maravillosos, que no están planteados ni siquiera por este Gobierno, los plantea las Naciones Unidas y nosotros vamos a recorrer un camino con nuestro lenguaje y con nuestras características.

Además de ayudarnos esta Agenda 2030, nos define los objetivos a cumplir, nos ayuda a determinar las etapas en las que nos encontramos, porque nosotros podemos medir cómo estamos nosotros en cloacas, cómo estamos en la conectividad del internet, con el mundo, con los demás, cómo es la calidad de nuestras instituciones, y donde veamos defectos, porque las mediciones, prácticamente todas estas cosas son mensurables, corrijamos, pongamos objeticos, metas y lleguemos al 2030 con objeticos cumplidos, y sí podemos llegar antes, mejor. Ahora vamos a hablar de esto enseguida, cuando hablemos de la política de reconstrucción, hay temas que se han puesto exageradamente en visibilidad, como es el tema de la pobreza o la desocupación.

Adoptar metas e indicadores, que de por sí, evitan que todo se resuma a un conjunto de buenas intenciones. Yo no les vengo a contar buenas intenciones, le vengo a contar un plan, un plan que vamos a realizar todos, todos unidos, miren cuando inauguremos el hospital, vieron que son muchas etapas, van a decir: el Alberto está haciendo inauguraciones por las elecciones. No sé cuándo van a caer las fechas, pero yo desde ya le digo, que a cada inauguración están invitados todos los partidos políticos, que sea de todos, todos, todos vamos a la inauguración del hospital.

Dichos objetivos y la concreción de los mismos, no sólo implica una responsabilidad a largo plazo por parte del Estado, sino también un compromiso por parte de los ciudadanos. Estos, como parte activa para el logro de lo planteado, tienen el derecho de conocer el grado de avance, y el Estado, el deber de garantizar la transparencia en su ejecución.

Con esta intención, impulsaré una serie de políticas que den respuesta a las necesidades detectadas. Ya ahora estoy hablando de obras a realizar en base a la Agenda, algunas obras.

Construiremos el Acueducto La Florida II: Esta obra garantizará un mejor servicio de agua a la población actual y futura de San Luis, La Punta y Juana Koslay, a la vez que evitará el desabastecimiento en épocas estivales.

Por otro lado, y en materia de potabilización de agua, solucionaremos la problemática de Justo Daract.

Construiremos el Colector Industrial y la Planta de Tratamiento en Villa Mercedes: La finalidad de esta obra es asegurar el servicio de recolección de residuos industriales pre-tratados y su posterior disposición final. La traza del colector, de 20 mil metros lineales, se realizará por Costanera Sur y luego por la Ruta Nacional N°148. Constituyendo un beneficio directo para más de 60 industrias de la ciudad y 35.000 personas.

Realizaremos Obras Cloacales:

En la ciudad de San Luis, ampliaremos la red que se extiende sobre la calle Avenida España; en Concarán, pondremos en valor la planta existente; en Quines, extenderemos la red, a la vez que ampliaremos y pondremos en valor la planta actual y en la ciudad de San Martín, pondremos en valor la planta de efluentes cloacales.

Realizaremos Obras de Desagües Pluviales: Las mismas se ejecutarán en el Barrio La Ribera de la ciudad de Villa Mercedes y beneficiará a 25.000 habitantes.

Realizaremos Obras Viales:

En la ciudad de Villa Mercedes, vamos a construir dos rotondas, una sobre la Ruta Nacional N° 7 en el acceso a la avenida 25 de Mayo, y otra sobre la Ruta Nacional N° 8, en el acceso de las avenidas Mitre y Los Álamos. Sobre las colectoras norte y sur realizaremos obras de asfalto y pavimento, agregando luminarias LED. Todo ello, para entrelazar la zona urbana con la fabril.

Repavimentaremos más de 40 kilómetros de la Ruta Provincial N° 12, en el tramo Buena Esperanza.

Reconstruiremos más de 22 kilómetros de la Ruta Provincial N° 17, entre Juan Llerena y Saladillo; 13 kilómetros de la Ruta Provincial N° 36, en el tramo dique Paso de las Carretas; y 12 kilómetros del perilago dique La Huertita.

Duplicaremos la calzada en la intersección de la Ruta Nacional N° 146 y la ex Ruta Nacional N° 7.

En Juana Koslay construiremos una rotonda, sobre la autovía Los Puquios y de esta forma quedará integrado el barrio 274 Viviendas a la Avenida Viento Chorrillero.

En Materia Energética:

Instalaremos 110 kilómetros de luminarias LED en la Autopista de las Serranías Puntanas, la avenida Santos Ortiz, la Ruta Provincial N° 20 y la Ruta Provincial N° 9. Realizaremos el tendido eléctrico de 45 kilómetros de líneas de media tensión. Extenderemos la red de fibra óptica desde la localidad San Martín al dique Las Huertitas. Proveeremos de energía eléctrica al dique Pisco Yacu.

Construiremos 1.200 viviendas sociales este año: 400 viviendas en la ciudad de San Luis, 300 en Villa Mercedes y 500 que se distribuirán en diferentes localidades del interior. Algunas podrán y deberán donde se indique responder a la tipología de viviendas chacras. Cuando construyamos viviendas en municipios poco poblados y en parajes, lo vamos a hacer con la ayuda de los intendentes y con mucho amor, que sean viviendas chacra, o sea que la vivienda tenga una extensión de media o una hectárea, por lo menos, media o una hectárea para que la vivienda implique que pueda realizar actividades en su casa, de huerta, producción de alimentos o conejos, animales de corral o lo que fuere, que tenga una pequeña chacra que genere un movimiento económico, es decir con un terreno que permita la producción primaria. Todo ello en el marco del Plan Casa Propia.

Realizaremos la urbanización e integración de Barrios Populares:

Ahí bueno, no me voy a salir del libreto pero no me gusta cuando alguno de acá, un criollo nuestro, para ganar unos pesos, no sé con qué intención, arman un camión, traen gente de lugares humildes, desesperada, instalan horas a la noche una especie de villa miseria, no. Como eso existió, existe o pasó y algunas de estas situaciones, eso lo vamos a urbanizar inmediatamente, pero que no vuelva a suceder, que no pase, esto no es bueno, si cualquier habitante de la Argentina y el mundo quiere venir a San Luis, lo recibimos con los brazos abiertos, nosotros le vamos a brindar todos los servicios, tiene que hacerlo dentro del marco de la ley, la legislación, la comprensión y la solidaridad.

A través de esta iniciativa, cerca de 1.300 familias puntanas se verán favorecidas con la llegada a sus barrios de servicios básicos, como agua potable, cloacas y luz. Además, de la construcción de pavimento, vereda, cordón cuneta y espacios verdes.

Construiremos Cinco Nuevos Hospitales:

Los mismos se levantarán en La Toma, Villa de la Quebrada – Nogolí, se va a hacer en la Villa de la Quebrada pero en el camino a Nogolí, para que tenga rápido acceso Nogolí y sea de los dos; Arizona, San Francisco del Monte de Oro y en el barrio 500 Viviendas Sur de la ciudad de San Luis.

Crearemos el Centro Integral para Consumos Problemáticos El abordaje de los consumos problemáticos representa uno de los mayores desafíos para la sociedad. Yo no entendía bien qué era y ahora lo pasé más o menos en criollo para que lo entendamos.

Comemos mal, tomamos mal, además el flagelo de la droga, consumimos mal y nos genera ese consumo problemas; esto es un consumo problemático. Y después aparece bulimia, anorexia, alcoholismo, drogadicción, entre otras consecuencias, en cada caso este consumo afecta no sólo a la persona enferma, sino que genera un enorme problema en el marco familiar, en los amigos, y no sólo en la familia directa, los tíos, primos, primas.

Asumimos en plenitud esta agenda, para comenzar un camino de soluciones efectivas. Todo el Sistema de Salud se involucrará en esto.

Pivotado desde el Hospital de Salud Mental, crearemos un Centro Modelo de Desintoxicación en la localidad de La Toma, con una inversión de 140 millones de pesos, y sistemas de referencia en las localidades de San Luis, Villa Mercedes, Buena Esperanza y Quines.

El Sistema de Salud de la provincia de San Luis cuida a nuestras hijas e hijos.

En Infraestructura Escolar:

Vamos a construir 28 escuelas grandes, que, si podemos llegar que cubran en los tres turnos, prácticamente cada una alrededor de 800 mil matrículas, vamos a generar 28 escuelas que pueden albergar quizás a cerca de 25 mil matrículas. Veinte de ellas, tendrán un diseño de espacio físico de uso múltiple, donde se podrán practicar deportes, actividades culturales, recreativas y sociales. 20 grandes con concepto de escuela generativa o escuelas modernas, 8 llamémosle también que son las comprometidas ya con el sistema que saben, estas 20 son, además, hay 8 comprometidas en las localizaciones, pero estas 20 no están comprometidas en las localizaciones, mi idea es localizarlas cuatro de ellas, cada una en cada barrio este, oeste, norte y sur de la ciudad de San Luis, cuatro. Cuatro en Villa Mercedes, en los barrios, en los extremos de los barrios, donde el chico tiene que hacer una enorme travesía para llegar a la escuela, y en cada lugar del interior de la provincia, lo mismo en Merlo que se ha diversificado, tenemos que hacer por lo menos dos.

Especial atención voy a tener y les pido a todos que comprendamos esto y que lo incorporemos como problemática, en los censos nacionales que se hacen, que no se hizo el del 2010, fue el día que murió el ex presidente Néstor Kirchner, se interrumpió el censo, pero se tienen datos; en 2020 no se hizo, esto es una lástima, por la pandemia evidentemente, pero habrá que ver cuándo se hace. En el censo poblacional apareció que nosotros crecemos extraordinariamente, tenemos un crecimiento vegetativo extraordinario en San Luis, eso es bueno, es bueno pero no es el mismo crecimiento vegetativo, inclusive decrecemos en el departamento San Martín y en el departamento Belgrano, esto es ver la agenda, ver los números, ¿ven cómo nos sirve? y qué vamos a hacer. Vamos a poner especial énfasis, en cada obra que pensemos, entonces cuando hablamos de estas escuelas va a tener que ir una, sin lugar a dudas a San Martín, otra, por lo menos una, a Belgrano, que tenga secundario; y lo mismo vamos a hacer con la Universidad de los Oficios, que ahora me refiero.

Refaccionaremos 30 establecimientos educativos ubicados en distintas localidades de nuestra provincia.

Construiremos cuatro centros de desarrollo infantil destinados a niños de 45 días a cuatro años.

Construiremos seis sedes de la Universidad Provincial de Oficios, en las localidades de Santa Rosa del Conlara, Potrero de los Funes, Luján, Candelaria, Tilisarao y Buena Esperanza. Cada una de ellas constará de una nave multidisciplinaria, con extensiones áulicas, en un edificio multiuso para la realización de actividades sociales, culturales, deportivas y administrativas.

También se proyecta la apertura de seis extensiones áulicas en el barrio Serranías Puntanas, Tercera Rotonda Noroeste, Tercera Rotonda Noreste y ex Fábrica SCAC de la ciudad de San Luis, en el Barrio Pablo Díaz de Villa Mercedes, y en la Casa Histórica de Quines.

Ampliaremos la Red de Gas Domiciliaria:

En la ciudad de San Luis, en los barrios 500 Viviendas Norte y Juan Gilberto Funes. En Villa Mercedes, en el barrio La Ribera. Y en el interior, en las localidades de Carpintería, Los Molles, Cortaderas, Villa Elena, Villa Larca, Papagayos, Villa del Carmen y La Punilla.

Comenzaremos la Urbanización de la Costanera Río San Luis:

Este proyecto transformará lo que en algún momento fue un basural, en un polo de inversiones. Comenzaremos con la construcción del “Parque Costanera San Luis”, que contará con una rambla sobre la Avenida IV Centenario, un paseo central sobre el Río San Luis, iluminación LED y todo lo necesario para el esparcimiento de quienes lo visiten.

En etapas posteriores, se prevé la zonificación de la costanera, para que se realicen inversiones en materia gastronómica, cultural, deportiva y habitacional, entre otras.

Convertiremos el Anillo Cortafuego de la ciudad de La Punta en una Avenida de Circunvalación:

Manteniendo la traza actual y respetando sus accidentes geográficos, ensancharemos, para luego asfaltar, el actual anillo cortafuego que rodea la ciudad de La Punta y que fue realizado a pico y pala por nuestros trabajadores de Inclusión.

La idea es generar espacios de encuentro para sus habitantes, construyendo en puntos estratégicos, las infraestructuras necesarias para llevar a cabo actividades deportivas, culturales, sociales y administrativas. Imaginen la ciudad de La Punta, la primera ciudad creada de la nada ahí en ese campo, imaginemos la ciudad de La Punta ahora con ese anillo, el Cortafuego, y ese Anillo que va a tener toda la Circunvalación algún tipo de pavimento, vereda o forma de circunvalarla en auto, bicicleta o lo que fuere. Cada tanto punto de esos, como si fueran ocho, diez, seis, los que sean necesarios, vamos a hacer centros, porque eso tiene una enorme extensión, son muchos kilómetros, entonces, supongamos, cada cuatro, cinco kilómetros, un centro, y ese centro debe ser para la práctica de muchos deportes al aire libre, con algunas comodidades, y va a aparecer la arboleda necesaria, la que corresponda, el cuidado y el acercamiento. Lugares de encuentro, para que la ciudad de La Punta que lleva el nombre y el gentilicio de todos los puntanos, sea un lugar de encuentro, sea un destino. No una ciudad dormitorio o ciudad de paso, un destino, por eso generamos cada vez más cosas.

En una primera etapa, el trazado contará con una doble calzada, cantero central, vereda en ambos bordes y una ciclovía en el lado exterior del anillo. Además, de rotondas, espacios recreativos, luminarias LED y red Wifi en toda la extensión.

Centro Deportivo “Pedro Presti”:

Está en marcha la construcción del nuevo Centro Deportivo “Pedro Presti”, el mismo se encuentra ubicado en el barrio Rawson de la ciudad de San Luis. Cuenta con una pista de atletismo de 400 metros y un polideportivo cerrado apto para competencias nacionales e internacionales. Esta obra es un acuerdo que se hizo con la Universidad Nacional de San Luis, con la cual tenemos una excepcional o muy buena relación, que estamos cultivando. Porque las amistades, las relaciones se cultivan, a veces se cierran las puertas, cuando se vuelven a abrir hay que cultivar, comprender los dolores del otro, que el otro comprenda tus dolores y bueno cultivar y estamos cultivando una linda, hermosa relación Provincia – Nación, Provincia – UNSL, Provincia y los distintos credos religiosos, Provincia especialmente también con la Iglesia Católica, con monseñor Barba.

Todas las obras que he anunciado fomentarán la contratación de mano de obra puntana, tenemos desocupación. Nosotros tenemos desocupación, y nuestro pueblo pacientemente espera que hagamos algo por ellos, bueno estamos haciendo, entonces las empresas tienen que contratar mano de obra puntana, que las empresas sean puntanas y que la mano de obra sea puntana. Y la compra de insumos en comercios locales, a precio San Luis, procurando un círculo virtuoso para el crecimiento de San Luis.

Continuaremos Fomentando la Actividad Turística: El turismo genera el 5% del empleo privado registrado en la provincia.

El objetivo para este año es incrementar en un 15% la cantidad de turistas que nos visiten, además de aumentar su estadía promedio con la intención de llevar dicha tasa al 6%, generando más puestos de trabajo para el sector.

La meta, es fomentar inversiones que redunden en un mejoramiento de las actividades de hoteles y alojamientos, restaurantes, comercios, transportes, etc.

Crearemos el Ente Provincial de Turismo:

Durante esta temporada, San Luis logró posicionarse como uno de los referentes del turismo nacional: fue la octava provincia más visitada. Hoy me informan que más del 70, 80% de la capacidad hotelera está ocupada.

Con la intención de que nuestra industria turística crezca aún más, promoveremos la creación del “Ente Provincial de Turismo San Luis”. Su objetivo será promover el desarrollo desde una dimensión social, económica, cultural y ambiental.

Desarrollaremos La Cadena de Hoteles San Luis:

Para la próxima temporada estival, San Luis sumará al Hotel Potrero de los Funes y a La Huertita, el Hotel de la Recova en La Punta – pronto a inaugurarse-, la Hostería Villa de la Quebrada -obra ya iniciada- y el histórico Albergue de la Villa de Merlo -en proceso de remodelación-. De esta manera se consolidará una red de alojamientos provinciales, con instalaciones modernas y de calidad.

A veces me preguntan sobre el Hotel Potrero de los Funes. La gente se aloja y termina siendo un gran elogio por cómo los trataron. Y yo algunas veces me pregunto cómo puede ser que la provincia administre un hotel. Que lo haya construido para propiciar el turismo, fue una visión del gobernador Elías Adré en el año 1973. ¿La administración tiene que ser privada? La administración del Hotel Potrero de los Funes, de la Huertita y del bar restorán de Terrazas del Portezuelo es magnífica y muy buena. Nunca hay que auxiliarlos, es más, si le pidiéramos plata, nos podrían prestar. Eso es muy bueno. Entonces, cuando las cosas son buenas, que sigan siéndolo. Y ahora se viene La Recova, que comenzó como una iniciativa privada, con una enorme frustración porque terminó siendo algo bastante triste. Hoy la Provincia ya recuperó ese hotel y lo va a administrar el Hotel Potrero de los Funes. Un reconocimiento al señor Agnesi y su equipo, que administran el Hotel Potrero de los Funes.

Realizaremos Inversiones Para el Desarrollo Municipal:

El pasado 22 de marzo nos reunimos con todos los intendentes en el Salón de la Puntanidad para trabajar, en conjunto, por la unidad provincial. La intención es llevarle grandeza a cada pueblo, reconstruyendo la cultura de trabajo a través de obras en los municipios. Ese día les anuncié que se coparticipará el importe recibido por la deuda.

Como la forma de cobro es en bonos, adelantaremos el valor en obras que respondan a las necesidades actuales de cada municipio, de acuerdo con sus realidades económicas, políticas y sociales.

Dichas obras pueden ser: asfalto, hormigón, luminarias y luces LED, veredas y cordón cuneta, escuelas generativas, viveros y viviendas, siempre estimulando e incentivando la contratación de mano de obra local.

Todo esto se materializó ayer con la firma de los convenios correspondientes.

Lanzaremos Líneas de Créditos para Financiar Proyectos Estratégicos:

Cuando se disponía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, los sectores que motorizan la economía provincial se vieron afectados de manera profunda, debieron suspender la actividad de sus industrias, comercios o emprendimientos, entendiendo que era necesario para el beneficio de todos, aun cuando el particular se viera altamente afectado. Gracias a esta respuesta solidaria, el status sanitario provincial se vio favorecido, y con ello nos beneficiamos todos los puntanos. Cada comercio que cerró por el aislamiento, y se adecuó a los protocolos, ayudó enormemente a esta problemática de la pandemia. Trabajamos mancomunado con el Comité de Crisis. A veces, a las ocho o nueve de la noche, nos enterábamos que un trabajador de una fábrica tenía coronavirus, e inmediatamente los dueños de la fábrica hablaban por teléfono con el Comité de Crisis, viendo cómo solucionar eso. Esto generó problemas y se perjudicaron, para beneficiarnos a todos. Con esto estoy dando un enorme agradecimiento a la actitud, conducta y los gestos solidarios que ha tenido la comunidad y las personalidades del mundo de la economía, del comercio, de la industria y del campo. Gracias, en nombre del pueblo de San Luis. Hoy entendemos que debemos retribuir esa solidaridad, que debemos apoyarlos, protegerlos y abrazarlos. Es por esto que vamos a otorgar 5.000 créditos blandos de hasta 1 millón de pesos, destinados a financiar proyectos productivos que impliquen manufactura y generación de valor agregado.

Pueden acceder a estos créditos, aquellos micros, pequeños y medianos empresarios que inviertan en rubros, generando nuevos puestos de trabajo, ampliando su capacidad productiva e incorporando bienes de capital.

Podrán acceder también aquellos emprendedores que, sin experiencia en el rubro empresarial, estén dispuestos a incursionar en el mismo. En este caso, los proyectos que se presenten serán sometidos a la evaluación de un Comité de Expertos conformado para tal fin, y su selección dependerá del grado de aporte que el proyecto realice al desarrollo económico de la Provincia. Convoco a los jóvenes, emprendedores, soñadores que quieran poner una industria o una empresa, los vamos a ayudar.

Otorgaremos Exenciones Impositivas:

Podrán acceder a este beneficio, todos los contribuyentes directos del impuesto sobre los ingresos brutos que realicen inversiones en el territorio provincial.

Todo el que paga ingresos brutos en la provincia, le vamos a eximir el importe del ingreso bruto hasta el 50% de dicho impuesto. Este dinero, lo tiene que invertir en la provincia para generar una reactivación económica.

Los créditos y la exención, buscan generar una reactivación económica donde priorizaremos la generación de nuevos empleos, la incorporación de beneficiarios de planes sociales, la contratación de proveedores locales y el grado de innovación de las propuestas.

Los ingresos brutos son la mayor cantidad de la masa impositiva de los impuestos que cobra la provincia. Para que tengamos idea, la Nación el dinero que envía a la provincia como coparticipación es el 60% de ese dinero. Lo nuestro sería unos 30%. Estamos poniendo casi el 8% del presupuesto provincial en estos créditos a los empresarios que se eximen del pago de ingresos brutos hasta el 50% realizando eso en inversión. Se ha hecho antes en la provincia y da extraordinarios resultados. Nuestros empresarios son buenos empresarios y buenos contribuyentes.

Crearemos un Polo Provincial de Producción de Alfalfa:

Incluye la producción, el corte, y la transformación para la industrialización y la exportación. En esto, la ZAL y el Ministerio de Producción han dado avances enormes y ya tenemos experiencia. Ahora queremos hacer de esto un polo.

En el marco de la política de sustentabilidad ambiental a corto plazo de la Cuenca del Morro y como política de generación de modelos de desarrollo económico viable, realizaremos las primeras 300 hectáreas de alfalfa en dicha cuenca. Empezamos con prudencia y puede ser toda la cuenca.

Con esta producción propia, más la que se industrializará en la planta de procesamiento de Villa Mercedes (ZAL), llegaremos a las 7.500 toneladas de heno de alfalfa con destinos a mercados de Oriente.

Esto está en el marco de la Cuenca del Morro, que tiene todo el problema de desertización que se ha producido y la plantación de producción no aconsejable. Si en la Cuenca del Morro, todos los empresarios empiezan a transformarla en producción de alfalfa, el beneficio es igual o mejor que la soja, y la alfalfa tiene la gran ventaja que su raíz llega a 15 metros de profundidad y sirve para que no se produzcan las implosiones que suceden por el tránsito de agua por debajo de la arena.

Forestaremos los Caminos Provinciales:

Mediante el plan “Más Árboles, Más Vida”, uniremos nuestros pueblos forestando sus caminos con diferentes especies de árboles. El plan, embellecerá nuestra provincia y conformará verdaderos espacios generadores de oxígeno.

Estos corredores biológicos, además de funcionar como lugares de esparcimiento, brindarán una mejor calidad de vida, actuarán como cortinas protectoras de vientos, regularán la temperatura del ambiente, y también, limitarán correntadas e inundaciones.

Lo que vamos a hacer y lo que ya hace el Municipio de La Toma, es que vamos a hermanar los pueblos; intendentes, comisionado municipales, personas de los parajes, vamos a hermanar. De cada municipio al paraje debe unirse con árboles, el camino que esté lleno de árboles, que los árboles sean distintivos de la zona, que tengamos esta maravilla. Esta hermandad lo vemos en la ruta, que ya lo vemos natural, pero San Luis no tenía esos árboles. Y hoy con la forestación, nuestras rutas parecen rutas del primer mundo.

Tenemos que plantar 1 millón de árboles. Días pasados, el 25 de marzo, con el gobernador del Chaco nos reunimos virtualmente, acompañado por sus ministros. El Chaco es ejemplar en la producción de árboles, es pionera y ejemplo para la Argentina. Con el gobernador de Chaco, una persona maravillosa, muy seria, que quiere mucho a San Luis y va a venir en estos días, revivimos un convenio que habíamos hecho antes sobre algarrobos, y ahora lo llevamos a 300 mil nuevas plantas. Son 300 mil, no son nada en lo que necesitamos plantar, y es muchísimo en lo que no plantamos. Yo les voy a nombrar las plantas para que me las estudien los expertos, para que vean lo que estamos haciendo. Vamos a traer: fresnos, mora, casuarina, jacarandá, lapacho, ibirapitá, chivato, tipa blanca, palo borracho y pezuña de vaca.

Casi todas esas especies son subtropicales. A medida que se van para el sur, son flojitas esas plantas. Ahora que pasa con el calentamiento global. Siguiendo la agenda de las Naciones Unidas, el calentamiento global existe y hay que tomar medidas. Las proyecciones del calentamiento global nos dicen que nosotros nos estamos yendo a una zona subtropical. Si esto sucede rápido vamos a tener muchos problemas. Así que vamos generando una fauna subtropical. Y si no viene lo subtropical y nos quedamos como estamos, y si estas plantas aguantaron, bienvenidas nuevas hermanas de la vida.

El acuerdo con el Chaco, la Provincia pone más de $15 millones más capacitación y asesoramiento.

Invertiremos en las fuerzas de seguridad:

El Programa Integral de Seguridad, implica una inversión de 2.500 millones de pesos en equipamiento, tecnología y movilidad.

Este programa fortalecerá nuestras fuerzas de seguridad y beneficiará el trabajo conjunto con Córdoba, tal como nos lo planteamos cuando suscribimos el Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo de las Políticas Públicas con dicha provincia.

Así como hicimos un acuerdo con el Chaco, también hicimos un acuerdo con el gobernador Schiaretti, y ahí hablamos de seguridad.

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados, realizaremos unas de las mayores inversiones en seguridad de nuestra historia, mediante la adquisición de:

– Uniformes, armas y municiones,

– Elementos de protección,

– Equipos de comunicaciones,

– Camionetas, autos y motocicletas,

– Ambulancia, furgones, minibús, utilitarios, camiones y grúas,

– Cámaras de seguridad,

– Autobombas, camiones y embarcaciones para Bomberos de Policía,

– Radarización de rutas nacionales y provinciales.

– Y la incorporación de agentes de policía y del servicio penitenciario provincial.

Asimismo, se refaccionarán las instalaciones de la Ex Jefatura de Policía Unidad Regional Nº 2, generando un nuevo centro administrativo de la provincia en Villa Mercedes.

Implementaremos Nuevas Medidas para Contener a las Víctimas de Violencia De Género:

Con la intención de brindar protección a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos, si hizo un convenio por el que dispusimos un ala de las residencias de la Universidad de La Punta a fin de darles alojamiento transitorio, resguardo, seguridad y atención integral, a partir de un abordaje interdisciplinario. Gracias a las residencias, nos ayudó enormemente en las medidas de la pandemia. Ahora la ULP ayudará a Salud y la Secretaría de la Mujer.

Comenzaremos la Producción de Cannabis Medicinal:

Con la adhesión a la ley nacional 27.350 de “Uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados”, la Provincia concretará el cultivo, producción, industrialización y comercialización de cannabis y sus derivados con fines medicinales y terapéuticos, en todas sus variedades.

Daremos estricto cumplimiento a las normas que regulan su producción, bajo protocolos y auditorías correspondientes.

Iniciamos la agenda. Hoy.

Crearemos la Prepaga del Estado Provincial:

La creación de la Prepaga apunta a que todas las personas que lo deseen puedan acceder a beneficios similares a lo que ofrece nuestra obra social DOSEP.

La oferta en planes de salud será variada, para que puedan elegir según lo que mejor se adapte a sus necesidades.

Todo lo que supuestamente no cubría San Luis, se iba afuera, y todo lo que cubría San Luis, el 50% o más lo cubría el hospital de San Luis. Entonces el ciudadano de San Luis está pagando una prepaga afuera y el servicio de salud lo prestamos nosotros. Entonces, San Luis va a tener su prepaga que va a trabajar con DOSEP mancomunada, con los mismos servicios. Lo mismo que hacen las prepagas, lo vamos a cubrir nosotros.

La prepaga contará con las prestaciones brindadas por el Centro Oncológico Provincial y el Hospital Ramón Carrillo, además de gran cantidad de profesionales médicos, farmacias y laboratorios, y especialidades tales como: Clínica, Cardiología, Cirugía, Gastroenterología, Infectología, Neumología, Neurología, Nutrición, Oftalmología, Oncología, Pediatría, Psiquiatría, Reumatología, Toxicología y Urología, entre otras.

Crearemos una Empresa de Telefonía:

La periferia de todas las provincias sufre la falta de inversión de las empresas telefónicas, dejando sin acceso a este servicio a quienes habitan en esas zonas. A través del Tratado de El Caldén, La Pampa y San Luis se han fijado, entre otros, el objetivo de crear una empresa que pueda dar una solución a este tema en ambos territorios.

Actualmente nos encontramos gestionando, junto con la Provincia de La Pampa, las habilitaciones necesarias para que podamos tener servicio 4G o 5G, cuando éste se licite. De la periferia al centro tanto para La Pampa como para San Luis.

Con todo lo anunciado, que implica una inversión de más de $ 29.000 millones, buscamos, como dice la poeta puntana Berta Helena Vidal de Battini, en su poema “San Luis”:

“…Yo quisiera verte dueño de un futuro

Grandioso, esplendente,

Que ponga la esfera del sol en tu frente.

¡Avanza esforzado! Ya el camino trazas

Formando una estirpe fuerte, soberana,

Que tendrá las luces de las nuevas razas

Y todo el impulso de la sangre indiana…”

Es un sueño fortalecer las instituciones. Modificar la carta orgánica de tribunales, siempre fue dificilísimo. Capaz que sea una cuestión de abogados. Puede ser que cada uno tiene la solución es la que cree cada uno. Desde el Ministerio de Gobierno, estos jóvenes que forman parte del equipo, que tienen un corazón mejor y se empezaron a juntar. Se reunieron los colegios de abogados de todas las circunscripciones, los colegios de magistrados, el Superior Tribunal, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Y empezaron a hacer reformas en el código procesal penal, el código procesal de familia y ley orgánica de administración de justicia.

Además, van a modificar el código procesal civil y laboral. Pero con estos tres llegaron a un acuerdo. Nos reunimos en el Salón de la Puntanidad y me presentaron la modificación de los códigos y ahora les vamos a dar estado parlamentario: el Código Procesal Penal, el Código Procesal de Familia y Ley orgánica de administración de justicia. Todo con enorme sabiduría y paciencia.

Estamos modificando un monumento legislativo: el Código de Tomás Jofré. Parecido fue el Código de la provincia de Buenos Aires y de Córdoba. Tomás Jofré, nacido en el departamento Pringles, en un lugar llamado Las Peñitas, el hombre había perdido el ojo, vivió muchos años en Buenos Aires, y fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires. Fue profesor de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires; profesor de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, fue senador de la provincia de Buenos Aires, hay un municipio que lleva su nombre, estuvo en la convención constituyente de San Luis. Está considerado como uno de las 20 figuras ilustres del siglo XX de la Argentina. Y uno de los máximos garantistas del derecho penal y criminal. Es tan importante Tomás Jofré, que el Código Penal se dedica a establecer delito, pero tiene otras consideraciones. Cuando Núñez estaba haciendo el código, le manda una carta Tomás Jofré y el artículo 36 del Código Penal tiene una norma procesal que no tiene nada que ver con lo que está adentro, y que dice que el juez tiene que mirar a los ojos una vez al imputado. Lo pone Núñez y es una de las obras más sabias del Derecho. Esa es la naturaleza humana de Tomás Jofré.

Y me modificaron el Código y está bien. Hay que modernizar algunas cosas y lo han hecho bien. Han dejado algunas partes con gran sabiduría.

Celebrar y expresar mi alegría, no sé de qué partido político son, trabajaron juntos, contentos y orgullosos del Código. Así tenemos que trabajar. Nos hemos animado. El paso más grande es el diálogo. Lo han hecho, la generación nueva. La generación de los viejos no lo supimos hacer y los jóvenes están saneando esa deuda.

Además, construiremos los Edificios Multifueros de las localidades de San Martin, San Francisco y Buena Esperanza. Que lleguen de una vez por todas los Multifueros al interior. Que el sur puntano tenga juez, sus fiscales y Colegio de Abogados.

Todos los cambios introducidos tanto en esta Ley Orgánica, como en los Códigos de Procedimiento Penal, y de Familia, buscan tener una Justicia ágil, eficiente, moderna, y cercana al ciudadano. El Poder Judicial es el poder que está más lejos del ciudadano. Si nosotros advertimos que la crisis es porque está tan lejos del ciudadano. Debemos llegar a la inmediatez. El sur puntano no ve un juez, San Martín, San Francisco y Buena Esperanza también.

Asimismo, presento ante este Recinto los siguientes Proyectos de Ley:

Proyecto de modificación Ley N° 0159-2004 Código de Aguas de la provincia:

Este proyecto ratifica el derecho humano esencial de acceso igualitario y democrático al agua en calidad y en cantidad. En resumen: incorpora disposiciones que regulan sobre las siguientes cuestiones: reafirmar el dominio público sobre las aguas. Las aguas son de la provincia de San Luis; asegurar un acceso y distribución equitativa, garantizar el derecho humano de su acceso no solo cruda sino potabilizada y regular los proyectos productivos sobre las zonas adyacentes a los espejos de agua. Todos nuestros diques están destinados primero a los puntanos y puntanas.

Proyecto de modificación LEY N°V-0779-2011 Acceso Del Paciente A Su Historia Clínica / Creación del Sistema de Historia Clínica Digital:

El nuevo proyecto que se impulsa modifica parcialmente la ley mencionada, estableciendo medidas sancionatorias para los supuestos de violación e incumplimiento de sus disposiciones, pretendiendo asegurar y resguardar el derecho establecido y su efectividad.

Proyecto que exige el certificado de aptitud psíquica para toda persona que desempeñe funciones en instituciones públicas o privadas a las que asistan niñas, niños o adolescentes.

Con esta ley, queremos asegurar el interés superior del niño con la protección y el cuidado necesario para su bienestar, para preservarlos de cualquier tipo de violencia, donde las personas que desempeñan una función o actividad en instituciones a las que asisten habitualmente niños, niñas o adolescentes gocen de la aptitud psíquica necesaria para ello.

Proyecto de Ordenamiento Territorial de la Provincia:

Este proyecto tiende a determinar el buen manejo del territorio en toda la provincia, garantizando el desarrollo humano, mediante la preservación de los recursos naturales, el acceso a los servicios públicos, el control de agroquímicos, la protección del paisaje, la valoración de la naturaleza y todo aquello que tienda a hacerlo efectivo. En San Luis, minería a cielo abierto no, con arsénico en el agua, no; la legislación de San Luis es a favor del ambiente.

Proyecto de Adhesión a la Ley N° 27.592 “Ley Yolanda”:

Tiene como objetivo garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el cambio climático, para las personas que se desempeñan en la función pública.

Proyecto de reforma de la Ley Provincial Nº IX-1048-2020 “Plan Provincial de Prevención, Presupresión y Lucha Contra Incendios” e incorporación de un nuevo inciso al Art. 7° de la Ley General de Expropiaciones.

El propósito de este proyecto es, por un lado, adecuar la normativa provincial a los presupuestos mínimos de la Ley Nacional de Manejo del Fuego y, por el otro, reforzar la obligación que tienen los responsables de inmuebles rurales de prevenir el inicio de incendios realizando las picadas cortafuegos o los raleos que corresponda y la obligación de remediar el daño ambiental causado a los ecosistemas naturales.

Cuando se produce un incendio forestal, causa tanto daño. En esta agenda tenemos que evitar la tragedia de los incendios forestales.

Proyecto de Ley Generativo de Aprendizaje en Casa y Fortalecimiento de la Educación Sexual:

Incorpora al sistema educativo la aplicación de modelos de educación en línea y en entornos virtuales.

También asegura a los estudiantes que así lo deseen la posibilidad de recibir contenidos de educación sexual integral, en cualquier Centro de Salud Pública, en día y hora que los jóvenes dispongan, con justificación de asistencia.

Se están dando muchos casos de familias que tienen problemas con la escuela y quieren enseñarles en su hogar. Esto se llama escuela en casa, están reguladas, y son casos excepcionales. El padre da el crédito. Vamos a empezar a estudiar este tema, sería una nueva vía de los derechos humanos.

Algunos piensan más cerca de la ciencia o más cerca de la religión. Siempre hay controversia. Para el chico o el padre que quiera recibir ESI vamos a crear cátedras en los centros de salud.

Proyecto de Ley de herramientas de mitigación del Cambio Climático en la provincia de San Luis.

Crearemos el Plan Provincial de Respuesta Frente al Cambio Climático, y un Consejo Asesor Provincial del Cambio Climático.

Se controlará la emisión de Gases de Efecto Invernadero de los emprendimientos productivos, promoviendo el uso de tecnologías no contaminantes y generando incentivos para quienes realicen acciones concretas de adaptación y mitigación.

Cierto es que aún no podemos hablar de pospandemia. La pandemia está en su segunda ola. Pero sí podemos hablar de que no nos vamos a paralizar. Debemos comenzar a reconstruir lo destruido, y hablamos de las personas y las cosas, lo social, lo económico, lo deportivo, lo cultural. Debemos activar lo paralizado y movilizar la economía.

Cómo hacemos si estamos en pandemia para hablar de estas cosas. Si sabemos que esta es una segunda ola. Si sabemos que empezó un momento difícil. Cómo vamos a hacer nosotros: Lo mismo que hicimos antes con muchísimo aprendizaje y cambiando muchísimas cosas. Evitar el colapso del sistema de salud y ahora tenemos una enorme ventaja. Lo que antes era una esperanza ahora es una realidad: la vacuna. Cómo juega la vacuna con la pandemia. Es como una carrera. A nosotros nos está llegando el 1,1% de lo que llega a la Argentina. Qué hacemos nosotros, vacunamos a una buena velocidad. Tenemos que llegar al 60% de la población vacunada. Tenemos que ir a los grupos de riesgo, a los mayores de 60 años. Ya vacunamos a todos los geriátricos. En estas horas van a llegar vacunas y creemos que en muy poco tiempo vamos a tener vacunados a todo el interior y la ciudad de San Luis a los mayores de 60 con enfermedades de base. Estamos tratando de saber quiénes son los esenciales. El presidente con los gobernadores hablaba del transporte, quería vacunar a los gendarmes. Yo sugerí que vacunemos a los transportistas y se acabó el problema de controlar la circulación. Vamos a propiciar algo así, como un certificado verde. Empiezan a tener libre circulación. La primera medida que vamos a tener es vacunar a los transportistas, los comerciantes, los jefes de plantas, a todo lo que mueve la economía. Vamos a poder evitar que no colapse el sistema de salud y correr rápido con la vacunación a los comerciantes y transportistas.

La vacuna no es obligatoria, deseamos que todos lo hagan.

Yo me comprometo a trabajar enormemente, que no se repita el aislamiento social. No vamos a cerrar la frontera. La primera base de vacunas ya nos dio alivio en las internaciones y los respiradores, porque ya es mucho menos. Vamos a tratar de hacer las cosas con la mayor responsabilidad social. Si algún momento la crisis amerita el aislamiento, con mucho fundamento, lo vamos a hacer. Nuestra idea es ya reconstruir lo destruido. A movilizar lo paralizado.

¿Cómo vamos a movilizar la economía? Cuando votaron los ciudadanos a este gobernador, lo van a escuchar decir que el rol del Estado es esencial en un gobierno, en San Luis y en la economía de San Luis. Cuando el Estado da un aumento salarial, se benefician los empleados públicos, y movemos la finanza de la provincia en grandísima escala. Por eso nos piden aumento salarial los comerciantes, que los propios empleados públicos. El estado es un motor.

Están nuestras escuelas, viviendas, autopistas, infraestructura, hospitales, escuelas, nuestra defensa del Morro, nuestro hotel, todo movilizando la economía. El rol del Estado en San Luis es esencial en la economía. Lo primero que destruyó la pandemia es el corazón de las personas y la cultura del trabajo.

En algunas cosas nos puso un paradigma nuevo, como trabajar desde nuestras casas y vamos a ver qué hace el mundo con esto. También esta otra que es el que tuvo miedo o aquel que le gustó. En San Luis tenemos desempleo y nos preocupa. Debemos reconstruir la cultura del trabajo y debemos decir: vuelvan a trabajar. También hay que luchar para el pleno empleo y por eso todos estos planes lo vamos a hacer con los municipios, con mano de obra local, con empresa locales, con ese egoísmo refinado: primero lo nuestro.

Vamos a poner $26.000 millones ya para movilizar toda la economía.

Vamos a introducir una palabra nueva: vamos a la economía de la vida. Todos los países después de la guerra, hay ejércitos desocupados, dolores por todas partes, muertes, personas con muchos problemas. Después de la guerra hay desocupación y hambre. Esta pandemia nos lleva a los mismos problemas. Capaz aparezcan mil formas de cómo solucionar esto. Nosotros vamos a ir a la economía de la vida, que es solidaria, acercada al cuidado del medio ambiente y trabajar sobre esos rubros que la gente necesita en este momento. La gente en toda la humanidad necesita comida, ropa, techo, ciencia y técnica, remedios, vacunas y comunicaciones.

Que San Luis produzca comida para nosotros y para el mundo, hagamos ropa, construcción, vacuna, remedio, hospitales, eso es la economía de la vida. Por eso ese rol de Estado. Es enorme la cantidad de créditos, pero dirigidos a la economía de la vida. Así vamos a reconstruir San Luis rápido.

Sueño que encontremos caminos de unidad, yo sé que la unidad requiere requisitos; uno es para qué, para salir de la pandemia y reconstruir San Luis; con qué objetivo, trato de que sean para todos, razono que son para todos; gestos hacen falta. La Argentina ha tenido muchos gestos de unidad nacional y nunca se logró. Estaba enfrentado el ejército de Rosas contra el de Lavalle. A la noche, Rosas salió a recorrer el campamento y Lavalle entró a la carpa de Rosas, antes de la batalla. Lavalle se queda dormido. Rosas lo ve dormido, lo tapa con su poncho y le hace que le ceben mate caliente cuando se despierte. Luego de eso se firmó el acuerdo de Cañuelas, pero hubo falta un gesto.

La unidad de la provincia hace falta gestos. Pidan el gesto que quieran y yo se los voy a dar. Mis ministros hacen cualquier gesto por la unidad provincial. Caminemos en la unidad provincial.

Sueño y me comprometo a trabajar buscando que este periodo de pandemia hagamos todo el esfuerzo para hacerlo con el máximo margen de libertad y tránsito. Sueño que la responsabilidad social de San Luis corresponda con esto y nos cuidemos todos. Sueño con liderar la reconstrucción de San Luis. Sueño con la economía de la vida. Sueño que podamos hacer la máxima unidad provincial. Sueño que sintamos que esto es de todos y todas. Sueño en esta realidad que es que los jóvenes en San Luis tienen un lugar en el poder y que continúe con los tiempos.

Dejo formalmente inaugurado el 34º período bicameral de sesiones ordinarias de la Legislatura de San Luis y el 145º periodo unicameral. Muchas Gracias.