PEQUEÑOS PRODUCTORES DE SAN LUIS

Así lo afirmó el productor de dulces y conservas Juan José Gallinares, de Nogolí, quien al igual que otros emprendedores de la provincia será parte de “Góndola San Luis”.

El Ministerio de Producción trabaja en la creación del portal web de “Góndola San Luis” (www.gondolasanluis.com), un canal alternativo que funcionará como sitio de contacto para que pequeños y medianos productores muestren sus elaboraciones 100% puntanas.

Uno de los emprendedores que ya forma parte de “Góndola San Luis” es Juan José Gallinares, quien tiene su emprendimiento en Nogolí, departamento Belgrano, donde se dedica a la producción de distintas variedades de dulces y conservas. “Elegí este lugar para plantar mis frutales y hacer dulces y conservas, que tienen un proceso de elaboración artesanal y además son muy ricos”, contó Gallinares, oriundo de Buenos Aires.

Rodeado de los frutales en su vivienda, Gallinares comentó que comenzó con la producción de dulces hace 10 años y detalló: “En principio plantamos durazneros y después plantamos pera, nogales e higueras. Es decir, a la fruta la sacamos directamente de nuestra huerta, y no está tratada artificialmente con ningún producto”.

Asimismo, el productor se refirió a sus primeros viajes a Nogolí durante su infancia y el motivo por el cual lleva adelante esta labor en esa localidad. “Vengo acá desde que soy un niño, porque mis abuelos, mis bisabuelos y mis tatarabuelos están enterrados en el cementerio de la localidad y lucharon por el amor que tienen por esta hermosa provincia. Lo que a mí me tocó hacer fue revalorizar sus frutos, su clima, sus árboles. Mi casa está hace 25 años en San Luis y yo estoy acá definitivamente desde hace dos años”.

Por otra parte, afirmó: “Comercializo mis productos a través de revendedores y turistas que pasan por mi domicilio y me piden dulces. ‘Góndola San Luis’ es una idea que me parece novedosa y con muchas perspectivas de crecimiento, se puede hacer más producción para llegar a más gente, y eso es lo que yo trato de hacer. Siempre traté de diversificar. Empecé con dulce de durazno y luego hice dulce de manzana, de pera y de membrillo. Me gustaría mostrarle a la provincia todo lo que hacemos aquí, en Nogolí”.

A su vez, destacó las acciones que lleva adelante el Gobierno de San Luis para beneficio del sector productivo y expresó: “El acompañamiento que tengo del Gobierno provincial es excelente. Estoy muy agradecido. Muchas de las cosas que he aprendido aquí, en este tiempo de producción, lo he aprendido gracias a que pregunté, como por ejemplo el tratamiento de la mosca de los frutos. Mucha gente no comprende que lo más difícil es cuidar el medioambiente y atacar una plaga, pero a lo largo del tiempo se va a ir logrando”.

“Lo que a mí me enseñaron es que en el circuito de la mosca había que levantar la fruta del suelo, y fue lo primero que hice. Eso era básico. Y ese cambio cultural se puede hacer, no solamente el control o la pulverización de los frutales, sino también la cultura que se genera alrededor de eso. Y sé que si cae un durazno infectado tengo que sacarlo y eliminarlo”, agregó.

Finalmente, manifestó: “Me gustaría que la gente conozca mis productos en ‘Góndola San Luis’ y que realmente los disfruten, porque la idea de tener un producto es hacerlo para que otros puedan disfrutarlo. Por eso, agradezco al Ministerio de Producción por esta posibilidad”.

Nota, fotos y video: Prensa Ministerio de Producción.