PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD 2021

El gobernador de la provincia encabezó la presentación del Plan Integral de Seguridad 2021 que prevé la incorporación de 900 agentes a la Policía provincial y una inversión de $2.500 millones en móviles, equipamiento y tecnología. A su vez, hizo especial hincapié en el respeto y protección de los derechos humanos, sobre todo en aquellos que atañen a las mujeres.

El primer mandatario provincial presentó en detalle el contenido del Plan Integral de Seguridad 2021 en el que anunció una histórica inversión en móviles, equipamiento, capacitaciones y tecnología para los integrantes de la Policía de San Luis, el personal penitenciario provincial y bomberos de la fuerza pública. A su vez, llamó a los efectivos a abrazar los derechos humanos, reeducarse en torno a los derechos de las mujeres y proteger a los ciudadanos.

“En la pandemia cayó mucho la recaudación nacional con repercusión en la coparticipación federal y también cayó la recaudación provincial, cayó mucho. Sin embargo, debo destacar que nosotros estamos gobernados en la provincia por un equipo muy joven, aquí están. Son funcionarios muy inteligentes. Lo que venimos haciendo bien, lo siguen haciendo bien y lo que no hacíamos bien lo están mejorando. Con la caída de la recaudación, que también sufren mucho los municipios, ¿cómo nos manejamos?, nos manejamos manteniendo el presupuesto equilibrado”, destacó al inicio de su mensaje.

“El presupuesto es lo que uno calcula que gastará durante el año, sabiendo que entrará mucho menos, y lo que uno va a invertir. Sin embargo ese presupuesto se mantuvo. Para nada se aflojaron las inversiones y el pago de los gastos. Todo esto teniendo en cuenta que fuimos la provincia que otorgó el mayor aumento salarial. Comparado con el resto de la Argentina, somos los que mejor pagamos. Antes estábamos en el medio en el ranking y ahora estamos arriba”, reflexionó.

“El equilibrio se mantiene sabiendo seleccionar los destinos u objetivos de esa plata del presupuesto. No es mucha, pero la cuidamos mucho. Por eso, mi primer agradecimiento es para mí gabinete, para la jefa de gabinete, Natalia Zabala Chacur, para todo el equipo de Hacienda. Estamos saliendo de la pandemia, con más conocimiento sobre ella, pero San Luis mantiene las finanzas fuertes. Por eso, seleccionamos los objetivos. No se hacen las actividades como festivales culturales o deportivas que la provincia fomenta no las hizo en época de pandemia. Ese dinero lo seleccionamos bien en su destino, no hacemos gastos zonzos. Dirigimos los objetivos y logramos volcar esos recursos en este plan que cumplimos hoy que es maravilloso, para que no nos falte nada. Ni personal ni material ni nada que necesite. Y mirando los objetivos, las situaciones delicadas en la necesidad de la población como los incendios forestales. Con una mirada abarcativa”, aseveró Alberto.

“Estoy re orgulloso de la plana mayor, del ministro de Seguridad, de mi gabinete. De este modo las cosas se pueden hacer con sabiduría, con paciencia. Gracias a todos”, expresó.

En otro tramo de su alocución, Rodríguez Saá se refirió a los anuncios que hará cuando se presente en la Legislatura provincial para desarrollar la apertura de la Asamblea Legislativa.

“El 1º de abril le corresponde al gobernador abrir la asamblea parlamentaria y a este plan lo anunciaré nuevamente, sin entrar en detalle, comentaré la inversión en materia de seguridad. Mantuvimos esta reunión y firma de estos decretos para revelar en detalle donde irán los recursos y el plan de inversión. Un plan que tendrá más cosas y para el sistema de seguridad, por eso sigan el discurso el 1º de abril en el que anunciaremos distintas políticas para toda la población”, adelantó.

El respeto y la protección de los derechos humanos

En otro segmento de su mensaje ante la plana mayor de la Policía sanluiseña, Rodríguez Saá instó a los efectivos a abrazar a los derechos humanos, con especial mirada y protección hacia aquellos derechos de las mujeres. También, alentó a los policías a reeducarse ante la permanencia evolución y surgimiento de nuevos derechos humanos, su respeto y custodia, además de valorar el rol de la mujer en la fuerza pública puntana.

“Sueño que la Policía de San Luis abrace los derechos humanos. Para eso estamos en la pista. En nuestra organización constitucional, el Estado moderno, no solo San Luis y la Argentina, todos los países en el mundo es como que hacen un pacto social. Es decirle a la gente ‘naciste con todos los derechos’ e indica cada uno de los derechos humanos, y para custodiar esos derechos el Estado toma el monopolio de la fuerza. La única fuerza que cuida a los ciudadanos y vela por sus derechos humanos es la Policía, en nuestro caso la Policía de San Luis”, señaló Rodríguez Saá.

“Los derechos humanos no son estáticos, no se quedan quietos. Surgen más y más, van apareciendo más. Y donde hay un dolor, aparece un derecho para curar ese dolor. Y a esos nuevos derechos debemos abrazarlos. En este siglo XXI crecen y se multiplican todos los derechos de la mujer. Esto estamos viviendo. Nosotros custodiamos todos los derechos humanos, pero, sobre todo, pongamos atención a los derechos de las mujeres. Son derechos que tienen y que les fuimos quitando o postergando horrorosamente por machismo o por el patriarcado. Y le pasó a la gente de mi generación y también a las generaciones más jóvenes. Fuimos educados dentro del machismo, del patriarcado. Entonces debemos reeducarnos y nuestra Policía tiene que dar el ejemplo en esa educación”, añadió el mandatario.

“De eso nos hablan los chicos, y tienen razón. Nos están enseñando. Y eso lo debemos lograr aceleradamente. Por eso, siento con orgullo que la Plana Mayor de la Policía esté integrada por mujeres policías. No estamos compitiendo hombres con mujeres. Estamos jerarquizando a la policía. También, la mujer policía tiene que reeducarse para reafirmar sus derechos. Ella fue formada por nuestra Escuela de Policía que debemos pensar en mejorarla, pero que forma dentro del machismo. No reprocho nada, solo cuento el sueño donde debemos ir. Con alegría, con confianza, prudencia, humildad. Abrazar a los derechos humanos. Es lo más bonito que puede hacer la Policía”, aconsejó el mandatario.

“La Policía sigue siendo ese brazo que protege y no un puño que golpea. Proteger al trabajador, a la mujer, a los chicos. No solo proteger a las personas, sino todos los derechos de la ciudadanía. Para eso hace falta vocación y siento que en la Policía de San Luis hay mucha vocación. Una vocación mayoritaria. Cuando uno va al médico quiere sentir, ver, su vocación para sanarnos. Y con la Policía pasa lo mismo. Por eso estoy muy contento, tenemos todas las herramientas y vamos transformando los corazones para cuidar de los derechos humanos que, a veces, la politiquería quiere politizar. Pero son de todos, son hermosos, son un canto a la libertad”, enfatizó.

“Estoy muy contento, tendremos cómo movernos, cómo cuidar a la gente. Vamos bien, pero mejoremos. Si tenemos que seguir invirtiendo lo haremos para que la Policía sea de lo mejor ¡Viva el coronel Pringles!, ¡Viva la Policía de San Luis!”, cerró el gobernador.

Nota, foto y video: ANSL.