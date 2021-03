MINISTERIO DE SALUD

Al conmemorarse mañana el día mundial de la enfermedad, el Subprograma Prevención y Promoción de la Salud, organizó diferentes exposiciones, que iniciarán con el tema de la Obesidad Infantil.

Valeria Lucero, integrante Área Alimentación del Subprograma Prevención y Promoción de la Salud del Ministerio de Salud de la provincia, explicó que el Día Mundial de la Obesidad, tiene una fecha unificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en todo el planeta, con el objetivo principal de poder trabajar sobre los paradigmas que hay sobre esta temática.

“La obesidad es una enfermedad, no es una cuestión sólo de estética ni de personas que, porque no tienen voluntad, no pueden bajar de peso o no pueden conservar su salud y es por eso es que hemos decidido trabajar y organizar este ciclo de charlas gratuitas para la comunidad, para que pueda tener más información sobre esta problema”, comentó la especialista.

Lucero recordó que la obesidad, está considerada desde hace muchos años por la OMS como una epidemia. “Es una epidemia crónica en relación a esta epidemia que estamos atravesando ahora, que sería una epidemia aguda y por ello es necesario trabajar en la prevención, como en cualquier otra patología”.

Este ciclo de charlas se realizará en distintos jueves y comenzará mañana 4 de marzo, a las 11:00, con la temática de Obesidad Infantil, a cargo de la licenciada Virginia Bessega y la doctora Natalia Tkakenko, del Servicio de Endocrinología Infantil del Hospital, que depende del Subprograma de Maternidad e Infancia. “La idea es comenzar por los niños, sabiendo de la importancia que tiene no solamente la prevención sino también cuando la patología está instalada”, insistió.

El jueves 11 de marzo, disertará la doctora Luciana Migliozzi, para hablar de Obesidad en Adultos. Para el 18 de marzo está invitada la presidenta de la Asociación de Licenciados en Nutrición de la provincia, la licenciada Griselda Sosa, para “desmitificar situaciones que le pasan en su consultorio, situaciones reales”.

Y el 25 será el cierre de este ciclo de charlas, con una clase de actividad física adaptada para personas con sobrepeso y obesidad.

Sin inscripción previa, estas exposiciones se hará a través de la plataforma virtual cisco Webex, tanto en la página de Facebook del Ministerio de Salud como en la Agencia de Noticias San Luis, donde estará el link para que se conecten.

Nota y foto: ANSL.