CULTURA

Leonardo Diego Moro Cardoso, quien trabajó junto a su compañera Anaclara Montani, fue uno de los ganadores con la obra “Mujer Monte”, inspirada en Juana Koslay y la importancia de las comunidades originarias en los saberes medicinales actuales. “En la ‘mujer medicina’, en la que se autosana con las plantas del monte”, dijo el artista.

El ganador de la Convocatoria Mujeres Puntanas habló sobre sus inicios y contó que su acercamiento al arte fue a través de una cámara de fotos que le regaló su papá. “En realidad creo que todo es arte. No entiendo la diferencia entre lo que es arte y no arte. Supongo que el arte está muy valorado y muchos lo ven como algo sublime, pero para mí son formas de expresión, desde lo cotidiano de la vida hasta nuestras expresiones más internas. Lo que sacamos afuera es ese ‘arte’. Particularmente, a mí siempre me gustó el cine y la fotografía. Siempre fue mi forma de expresarme y hace 3 años decidí dedicar mi vida a la fotografía. A veces me va bien, otras mal, pero lo seguiré intentando”, expresó Leonardo de manera reflexiva.

Plasmando rostros

Cardoso hizo referencia a las características que definen su obra y dijo que en particular le gusta trabajar con la gente, le gusta retratarlos. “Hace unos años emprendí un viaje con un laboratorio montado en mi camioneta para retratar a la gente, a recuperar ese sentido de la fotografía que es verse desde un objeto y no un archivo. Me gusta también trabajar con la naturaleza y los paisajes con pequeñas puestas en escena para lograr lo que quiero expresar y embeberme un poco de lo que me da el lugar”, comentó.

Proceso creativo

Sobre cómo fue el proceso de trabajo para lograr la obra con la que participó en la convocatoria “Mujeres Puntanas” dijo que la idea fue poder reconocer a las mujeres que actualmente son ejemplares en la comunidad a través de las que hicieron historia. “En este caso, el trabajo creado con mi compañera Anaclara Montani, fue retratar a Patricia Montani, quien es médica, y que con una gran experiencia logra integrar a la medicina tradicional y su conocimiento de las plantas del lugar. En ese aspecto también está la inspiración en Juana Koslay, que era de una comunidad originaria, y ese conocimiento viene por nuestros antepasados. Esa integración de la medicina tradicional, que es más mental, se integra con la medicina natural, por eso las plantas en la cabeza”, reveló el fotógrafo.

Cardoso Moro opinó sobre la visualización de las mujeres a través del arte y dijo que le parece muy importante que la mujer recupere ese papel que siempre le estuvo relegado, como si la historia solo viniera de los hombres y no de las mujeres. “Generalmente, para la historia, la mujer es aquella que acompañó a tal o tal, como si no fuera de importancia. Creo que es importante poder dar ese lugar y me encanta poder hacerlo con las fotos”, remarcó.

Nota y foto: Prensa Programa Cultura.