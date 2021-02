CICLISMO

El ciclista del equipo Shania Competición fue inalcanzable en los últimos metros y celebró en Potrero de los Funes. El bonaerense Elbio Alborzen (KTM) y el puntano Nehuén Bazán (Electro Hogar) completaron el podio.

En un sprint electrizante y gracias a un remate demoledor, Federico López (Shania Competición) se quedó este sábado con el Grand Prix del Porvenir que se corrió por el circuito serrano y tuvo como punto de cierre al circuito internacional de Potrero de los Funes. Elbio Alborzen (KTM) y el puntano Nehuén Bazán (Electro Hogar) completaron el podio.

Martín González (Fas Electricidad Maderas López) fue cuarto seguido por Leonardo Rodríguez (Municipalidad de Rawson).

El puntano Bazán, además de su tercer puesto en la clasificación general, festejó en la categoría sub 23, en la que resultó primero acompañado por Franco Orocito (Team Venzo) y Juan Pablo Bonfanti (MyG Servicios Petroleros).

La carrera convocó a los mejores ciclistas y equipos del país que dieron un gran espectáculo a lo largo de 140 kilómetros por caminos de Potrero de los Funes, Juana Koslay, San Luis, Cuatro Esquinas, La Petra, Estancia Grande, El Volcán y El Trapiche.

Desde el inicio la prueba tuvo un gran ritmo y con el correr de los kilómetros los candidatos al triunfo mostraron sus intenciones. Cuando el pelotón multicolor regresaba desde La Florida, hubo una fuga que fue neutralizada antes de entrar al circuito internacional de Potrero de los Funes.

El exigente terreno y la labor de los equipos generó que el grupo mayor se dividiera en tres grandes lotes y en la cabeza de la carrera quedaron mano a mano los que se disputaron la victoria a pocos metros de la línea de sentencia. Allí, el riojano Federico López mostró sus credenciales, sus piernas fueron pura potencia en los últimos cien metros y su sprint resultó inalcanzable.

“Estoy recuperando de a poco el nivel. Venía haciendo las cosas bien, pegué el pique clave y gracias a Dios se me dio. Tenían muchas marcas los corredores clave, así que probé y pude ganar”, contó López poco después de cruzar la meta.

“Venían dos escapados, Ramos y un corredor de Buenos Aires. Vi que no los pillaban en la subida acá en la segunda mitad del circuito y partí para enganchar, no se movió nadie del grupo, enganché y pasé a colaborar. Y cuando faltaban 600 metros llegaron cuatro más desde atrás, me enganché en su tren y faltando unos cien metros pude rematar”, agregó el ganador.

“Venimos preparando el Campeonato Argentino, tenía el objetivo de mejorar, levantar mi nivel día a día y lo estamos concretando. Los resultados se han dado y seguiremos por el buen camino. Ahora iremos a Chilecito, en La Rioja. Veremos si vamos a la Vuelta de Mendoza, todavía no está definido. Pero bueno, hoy ganamos y estamos contentos. Vengo trabajando duro, como todos los corredores, vamos a intentar hacer un buen papel en ese Argentino”, reveló el ciclista chamicalense.

“Estoy feliz, hace mucho que vengo trabajando. No se me daban los triunfos y poder ganar en esta carrera tan linda es una alegría muy grande. Me está dando una mano Cristian Brizuela y su familia, que me está entrenando, así que este triunfo es para él”, señaló.

Fotos: Programa Deportes y El Diario de la República.