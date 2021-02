CULTURA

El bailarín, coreógrafo y director puntano, que actualmente dicta clases en el Teatro Colón, estuvo en San Luis y generó un audiovisual donde comparte sus conocimientos. El material se podrá ver próximamente en una nueva plataforma que lanzará Cultura, en marzo.

Franco Cadelago es uno de los bailarines puntanos que recorrió los escenarios del mundo con la danza clásica y cada vez que puede regresa a San Luis. En esta oportunidad, durante su estadía en San Luis, grabó una master class de danza clásica en el Centro Cultural Puente Blanco.

Cadelago se refirió a la iniciativa del Programa Cultura que pronto se difundirá públicamente: “Me pareció muy interesante la idea del Programa Cultura de acercar y seguir el vínculo con los bailarines locales en contexto de pandemia y compartir este trabajo académico que estuve realizando durante todo el año pasado y que continúa”.

Con respecto a la clase que grabó en el escenario de la sala Hugo del Carril del Centro Cultural Puente Blanco dijo: “Lo que realizamos hoy fue una propuesta de volver a la base del bailarín, que considero que es la esencia y el fruto de todo bailarín para todo el espectro que existe. Creo que ir a lo académico, a trabajar en algunos aspectos que con el paso del tiempo se van enviciando o perdiendo, es fundamental. También les brindo herramientas y recursos para que puedan crecer en este contexto, que puedan seguir entrenando, más allá de las adaptaciones que tuvimos que hacer en todos los ámbitos”.

El amor por su provincia

Aunque hace muchos años que el bailarín puntano ya no está radicado en la provincia, su familia y amigos siguen viviendo en San Luis, lo que se transforma en una importante razón para volver a su tierra natal. “San Luis es muy significativo para mí porque es donde empecé, donde siempre trato de aportar lo que pueda desde el lugar en el que esté. Creo en los proyectos a largo plazo, que todo lleva su proceso y que no se debe cortar. Volver a la provincia con esta oportunidad de desarrollar una capacitación es una gran alegría, ya que me encuentro en una etapa de mi carrera que me permite seguir aportando y trascendiendo”, explicó el bailarín.

El presente de Franco Cadelago

Con respecto al presente profesional, el bailarín puntano aseguró que es muy alentador más allá del contexto de pandemia. “Por suerte, más allá de las dificultades que nos trajo el COVID-19 pude seguir trabajando en el Teatro Colón, donde me desempeño como maestro y asesor artístico. Además, estoy trabajando en el streaming “Canción visual 2” que se va a poder ver el 13 de marzo, a las 22:00, en el que participo junto a Magui Bravi, Rodrigo Taparí, Ángela Leiva y Rocío Quiroz, entre otros artistas. Es un evento muy importante que cuenta con la artística de Machado Cicala y la producción de IDEA2. Las entradas para el evento se podrán adquirir a través de Platea Net.

Nota y foto: Prensa Programa Cultura.