CINTIA RAMÍREZ RECIBIÓ A LA FLAMANTE CAMPEONA MUNDIAL

La jefa del Programa Deportes y la boxeadora villamercedina se reunieron en Terrazas del Portezuelo para planificar el futuro. Luján formará parte del Plan de Becas al Mérito Deportivo que impulsa el Gobierno de San Luis para los deportistas destacados y trabajarán para que la primera defensa del título sea en Villa Mercedes.

El sábado 30 de enero de 2021 no será un día más para el deporte puntano. Es que, en la localidad santafesina de Pérez, la “Princesita” Luján se convirtió en campeona mundial de la categoría Supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), tras vencer en las tarjetas a Débora “Polvorita” Gómez. Es la segunda puntana en obtener el título, la otra fue Yohana Alfonzo en 2015.

Este jueves por la mañana, la jefa del Programa Deportes, Cintia Ramírez, y parte de su equipo, se reunieron en Terrazas del Portezuelo con Micaela Luján, quien llegó acompañada por su entrenador José Ahumada y la secretaria de Deportes de la Municipalidad de Villa Mercedes, Lucía Lacerda. Luego de las felicitaciones y que la flamante campeona mundial exprese sus sensaciones, comenzaron a planificar el futuro.

En primer lugar, Luján se incorporará al Plan de Becas al Mérito Deportivo anunciado por el gobernador Alberto Rodríguez Saá el 23 de diciembre pasado. Será en la categoría Panamericana, la máxima calificación del plan. Luego, conversaron sobre la posibilidad de que la primera defensa del título sea en Villa Mercedes, que en principio podría ser en abril.

“Estamos orgullosos de tener una nueva campeona mundial. Villa Mercedes es cuna de campeones y lo sigue demostrando”, manifestó la titular de Deportes de la Provincia. Asimismo, se mostró orgullosa por las Becas al Mérito Deportivo impulsadas por San Luis “porque contienen de una manera excepcional a los deportistas de elite para que solo tengan que poner sus energías en entrenar y ser competitivos”.

La “Princesita”, por su parte, agradeció el apoyo recibido, no solo por el ingreso al Plan de Becas, sino por tener a disposición el departamento de Ciencias del Ejercicio del Programa Deportes, que incluye un médico deportólogo, nutricionista, kinesiólogos y preparadores físicos. “Más allá de las ganas que pongamos, necesitamos un equipo que nos acompañe en la preparación y es una parte fundamental para los deportistas”, aseguró.

En referencia a sus sensaciones tras conseguir el cinturón, Luján reveló que en lo primero que pensó fue en su mamá: “Mi vieja tiene cáncer y yo le había prometido este título. Le pedí a Dios que mi mamá saliera viva de sus operaciones para que me vea campeona del mundo”.

Pensando en lo que viene, la boxeadora villamercedina señaló que continúa entrenando con la mira en la primera defensa y aunque aún no está confirmada la posibilidad de hacerla en su tierra natal, ya se lo imagina: “Nunca peleé como profesional en Villa Mercedes. Sueño tanto con pelear en mi casa que sería algo inexplicable. Me emociona mucho pensar en esto y ya me estoy preparando porque quiero seguir siendo campeona y la mejor del mundo”, concluyó.

