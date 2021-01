DEPORTES

Las judocas puntanas hicieron su pretemporada en el Centro de Desarrollo y Especialización Deportiva “Ave Fénix” y este viernes viajaron rumbo a Buenos Aires para entrenar en el CeNARD con la Selección Argentina de Judo, comandada por la medallista olímpica Paula Pareto.

Keisy Perafán y Agustina Lahiton entrenarán más de seis meses fuera de la provincia y una vez más representarán a San Luis en distintos campus de preparaciones y competencias confirmadas a nivel nacional. En su estadía realizarán trabajos de alta intensidad que serán intercalados con distintos campus, de 10 a 15 días de duración, donde las esperan exigentes entrenamientos en doble y triple turno que comprenderán bloques de randori, técnica y circuito.

“Estamos con muchas expectativas, pero iremos paso a paso y seguiremos entrenando duro para trabajar nuestras fortalezas y debilidades, y poder enfocarnos en algún torneo que surja, pero siempre cuidándonos”, manifestó Perafán.

“Si bien estuve encerrada con mis compañeras ocho meses, me sentí súper acompañada durante todo el año. El trabajo del Programa Deportes fue muy bueno, me recibieron con los brazos abiertos, me brindaron el espacio del ‘Ave Fénix’ y hasta me permitieron hacer un campus de entrenamiento. Voy a dejar todo de mi, y se que hay mucha gente detrás acompañándonos”, agregó la flamante medallista panamericana y número 2 del ranking nacional.

“Después de un año difícil y de entrenar sola frente a una pantalla, veo que todo el esfuerzo que hice dio sus frutos y que me convocaran para poder entrenar con las chicas me puso muy contenta. Se que va a ser duro, pero es una experiencia muy linda”, dijo Lahiton.

“Gracias a las autoridades y a los profesores del Programa Deportes que están pendientes de nosotras todo el tiempo, eso nos motiva aún más y nos hace sentir muy acompañadas”, concluyó la ganadora de medallas en el Panamericano de México 2017 (cadetes y juniors).

Desde hace varios años, las puntanas representan en todo el mundo a San Luis y al país. El Gobierno provincial, a través del Programa Deportes, acompañó a las atletas poniendo a disposición la infraestructura y materiales deportivos para sus entrenamientos, como así también contención multidisciplinaria con profesionales: deportólogo, nutricionista, kinesiólogos, psicólogos y preparadores físicos del Centro de Desarrollo y Especialización Deportiva “Ave Fénix”.

Nota y fotos: Prensa Programa Deportes.