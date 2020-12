CULTURA

Es en homenaje a Carlos Gardel y Julio De Caro, dos íconos de una de las mayores expresiones de la cultura argentina.

Todo surge una noche de 1965, cuando el compositor y productor artístico Ben Molar (cuyo nombre real era Moisés Smolarchik Brenner) iba camino a la casa del director de orquesta y compositor de tango Julio De Caro a festejar su cumpleaños, y se dio cuenta que también un 11 de diciembre nació Gardel. Así es que tomó la iniciativa y presentó en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, la propuesta de declarar el 11 de diciembre Día Nacional del Tango en homenaje a ellos. Doce años después fue aprobado mediante Decreto Municipal y desde entonces, todos los 11 de diciembre se celebra el Día Nacional del Tango.

El tango en San Luis

En San Luis, tierra de Américo Moroso y de otros referentes del 2×4, como Jorge Falcón, Leticia Rivero, La Sanluistango, María José Pérez Rossi y otros tantos artistas de renombre que dejan muy bien representada a la provincia cada vez que se presentan en un escenario vecino.

En esta oportunidad dialogamos con María José Pérez Rossi, que junto a su hermano Julián, han realizado varias presentaciones en los escenarios puntanos. Durante la charla María José dijo que para ella el tango es sentimiento, amor, pasión, deseo y es lo que transmiten la mayoría de las letras tangueras. “Es nostalgia, es poesía que brota desde lo más profundo del alma y es identidad y parte de nuestro ser argentino y es parte de mis orígenes y de mi identidad también”, finalizó.

La cantante, Leticia Rivero por su parte, se refirió al tango, como un atractivo natural que tiene el género, y que, además, representa a la Argentina en todo el mundo.

La artista rememoró su relación con el tango y dijo que se sintió atraída desde chica. “Veía cantar a los artistas en ‘Grandes valores del tango’, programa conducido por Silvio Soldán y me sentía impresionada y no me atreví hasta después de unos años comencé a cantarlo. Me dediqué primero al folclore. Conocí a “Trío Tango” de Río Cuarto y ellos me incentivaron a cantar tango. Luego me sentí más cómoda con la interpretación y después canté, concursé y gané en los festivales locales y fue así que me fui adentrando en el ritmo del 2×4”, dijo la carismática artista.

