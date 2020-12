LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

La referente en San Luis del Plan Nacional COVID- 19 se refirió además a la importancia de testearse.

“Necesitamos que la comunidad nos siga acompañando en este periodo de verano y próximo a las fiestas, para seguir controlando el brote y esperar que lleguen las vacunas, antes que se dispare la segunda ola de contagios”, agregó la funcionaria.

Asimismo, analizó la respuesta de la población ante las medidas preventivas. “Por un lado la gente ha perdido un poco el miedo y se testea menos. Por otro lado, es una época donde las enfermedades respiratorias tienden a disminuir, al no presentar síntomas la gente no está preocupada, esto ayuda a que se desmotiven y por lo tanto no acudan al testeo. Pero es importante entender que el virus está, y está circulando”, señaló.

