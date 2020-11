PANDEMIA POR CORONAVIRUS

La medida regirá hasta el 29 de noviembre. “Este mejor tiempo que podemos empezar a vivir en el AMBA (pasa a la fase de distanciamiento) lamentablemente no alcanza a todo el país, porque hay varias provincias que tienen regiones que siguen reclamando ese aislamiento sanitario, porque hasta el día de hoy no se conoce otra salida, otro remedio, que no sea el aislamiento para prevenir el contagio”, indicó el presidente, Alberto Fernández, este viernes a la tarde.

El anuncio presidencial tuvo lugar luego de la reunión que Fernández mantuvo en la Quinta de Olivos con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para evaluar los alcances de la nueva fase en el área metropolitana de Buenos Aires, que entra en etapa de distanciamiento.

Expresó además su deseo de que “para el 29 de noviembre la Argentina esté en un proceso de distanciamiento” y que “los contagios de coronavirus y muertes sigan cediendo”.

En el caso de San Luis, incluida en las provincias con departamentos que seguirán en aislamiento, los alcances serán informados por el Comité de Crisis.

Fuente: Télam.

Foto: Presidencia.