LUCHA CONTRA EL FUEGO

Varias dotaciones de bomberos y brigadistas trabajan en dos frentes del incendio que avanza sobre una zona complicada para el acceso de las Sierras Centrales.

El incendio, que se inició el sábado sierra adentro y 10 kilómetros al este de Luján tomó dos direcciones que aún permanecen ardiendo, una de las cuales se ubica en el departamento San Martín que es enfrentado por cuatro dotaciones de bomberos.

El otro frente, que se mantiene en altura frente a la localidad de Luján y Quebrada de las Higueritas, no presenta ningún tipo de facilidad para acceder a combatirlo, según describió el jefe de San Luis Solidario, Damián Gómez, en declaraciones radiales.

Sin embargo, los intentos por acercarse a esta zona continuaban en la mañana de este jueves, una jornada que también se complicará por los anunciados vientos fuertes del sur.

“El incendio que está alto, grande, tiene distintos dedos. Son zonas bastante grandes. No tiene parámetros de ser natural el incendio, no tiene ningún parámetro de clima. A 10 kilómetros de Luján se prendió fuego el sábado, lo detectan bomberos aproximadamente a las 20:00 o 21:00 y no se pudo acceder ni trabajar en ningún momento porque está muy alto y son zonas muy complicadas para ir caminando”, graficó Gómez.

“En este momento están apostados sobre el parque provincial 3 dotaciones, más 3 dotaciones que están en Alem, que lo están trabajando cerca de donde se puede trabajar cerca del pie de monte y del otro lado que sería la zona de San Martín y Las Chacras cerca de El Arenal tenemos apostado 4 dotaciones donde empiezan a trabajarlo. Creemos que va a ser un incendio bastante largo, de varios días, porque es un lugar de difícil acceso”, agregó.

Nota y foto: ANSL.