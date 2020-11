ARTE DURANTE LA PANDEMIA

Se trata de Bruno Alejandro Fajardo Algarañaz, de la localidad de Renca, en canto solista. En poesía, María Pía Garcés Brocal, Luciana Milena Muñoz García en fotografía y en dibujo Victoria Vencina Garcés, las tres participantes de La Toma.

El coordinador de los Juegos Evita por San Luis, Gerardo Masman, informó que las inscripciones para este concurso cerraron el 21 de septiembre y participaron 24 aspirantes en las ramas artísticas audiovisuales, canto solista, dibujo y poesía en la disciplina literatura, en la categoría sub 15. En tanto que, en las categorías sub 18 y mayores de 60 no hubo participantes.

El jurado estuvo compuesto por Marina Adorno, Silvia Álvarez, Alejandra Etcheverry y Marcos Arquez.

Etcheverry evaluó las categorías de plástica y fotografía. “Hay algunos trabajos en blanco y negro, y con mucho simbolismo, también hay paisajes muy bien logrados. Me parece interesante el potencial y visión que hay. Es importante impulsar la participación, porque hay mucho y bueno en nuestra provincia”, puntualizó.

Álvarez destacó esta iniciativa: “Pensamos que el año que viene tendremos una mayor cantidad de participantes. Afortunadamente, salió todo muy bien”, concluyó.

Nota y foto: Prensa Programa Cultura.