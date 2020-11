POCA PARTICIPACIÓN EN LOS TESTEOS

El referente COVID-19 para Medicina del Interior se refirió a la poca adhesión a los testeos masivos en la localidad de Naschel. Durante el reporte de este lunes, el gobernador Alberto Rodríguez Saá pidió mayor colaboración de la comunidad para aplanar la curva de contagios.

“Tenemos que tener miedo a no saber si estamos contagiados, si por temor no me hisopo y fuera un paciente asintomático, mucho más grave sería el daño porque repartiría el virus a mi familia, amigos, comunidad. El miedo, más que al resultado o al hisopado, debe ser a desconocer nuestro estado de salud”, dijo Moyano en referencia a la poca participación en las campañas sanitaria en Naschel.

Asimismo, el gobernador solicitó a la comunidad del departamento Chacabuco que mantenga el resguardo responsable para controlar el brote de contagios.

Este lunes, durante el reporte epidemiológico del Comité de Crisis, se notificó que Naschel registró nuevos casos positivos de COVID-19. Además, un geriátrico de la localidad tiene varios residentes contagiados.

“Estamos trabajando en forma conjunta con la gente del geriátrico, con el asesor médico y el hospital. Nos están reportando cómo es el estado de salud de los abuelos que todavía permanecen en el geriátrico. Los estamos monitoreando, si alguno se agrava y requiere internación se derivaría a un centro de mayor complejidad”, explicó Moyano.

En la comuna, se han realizado tres campañas de testeos, todas con poca participación ciudadana. El último viernes, se realizó un operativo sanitario y solo asistieron 20 personas, 15 dieron positivo.

“Le pedimos a la comunidad, como dijo el gobernador, permítannos cuidarlos, van a seguir los operativos en la provincia, también está el trabajo diario de cada centro de salud”, expresó Moyano.

Nota y foto: ANSL.