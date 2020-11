CULTURA

Las inscripciones cerraron el 21 de septiembre, y participaron 24 aspirantes en las ramas artísticas audiovisuales, canto, solista, danza, pintura y cuentos en la disciplina literatura, en las categorías sub 15, sub 18 y mayores de 60. Los seleccionados se conocerán este miércoles 4 de noviembre, a través de ANSL y la página web del Programa Cultura.

El coordinador de los Juegos Evita por San Luis, Gerardo Masman, informó que los miembros del jurado, compuesto por Marina Adorno, Silvia Álvarez, Alejandra Etcheverry y Marcos Arquez, darán a conocer quiénes son los ganadores de cada una de las categorías en los que participaron 24 personas en los 3 niveles: sub 15, sub 18 y mayores de 60.

Alejandra Etcheverry, uno de los miembros del jurado que evalúa las categorías de plástica y fotografía, dijo que están en pleno proceso de selección y que hasta ahora ha sido una linda experiencia. “La capacitación fue muy interesante y me encanta el trabajo de los chicos. Me impresionaron mucho los trabajos de Fotografía. Hay algunos trabajos en blanco y negro y con mucho simbolismo, también hay paisajes muy bien logrados. En plástica los trabajos son muy imaginativos, tienen visiones diferentes de una misma realidad. Me pareció muy interesante”, contó.

En cuanto al proceso de la capacitación, Etcheverry dijo que los jurados pudieron interactuar con otros jurados de otras provincias: “Aquí me parece interesante el potencial y visión que hay. Es importante impulsar la participación, porque hay mucho y bueno en nuestra provincia”.

