Rodrigo Verdugo:” Sabemos que este virus es altamente transmisible y contagioso”.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA EN LA PROVINCIA

El jefe del Programa Epidemiología se refirió a la situación pandémica en la provincia. “Tenemos que ver cómo la población de San Luis responde a este avance del coronavirus” y agregó: “Está en cada uno de nosotros tomar las medidas para poder disminuir los contagios”.

Rodrigo Verdugo señaló: “Tenemos que ver cómo es en el resto del territorio provincial esta situación que avanza en estos días”.

“Viendo la situación mundial, nacional y de otras provincias, sabemos que este virus es altamente transmisible y contagioso, está en cada uno de nosotros tomar las medidas para disminuir el avance. El índice de transmisión es alto, con lo cual si no se toman medidas, si no se toman las recomendaciones del uso del tapaboca, el distanciamiento social, el uso del alcohol en gel y lavado de manos, este virus se transmite del enfermo o del asintomático”, dijo el funcionario.

Verdugo indicó que la mejor manera de enfrentar la pandemia “es dar información, que es lo que hace la Provincia todos los días cuando dice cuántos casos nuevos hubo. La gente al escuchar esto tiene que tomar conciencia, porque también tenemos fallecidos, que se mencionan todos los días y que son personas con algún factor de riesgo, en nuestras familias seguramente tenemos alguien con esas características. Tenemos que pensar en ellos, en los que pueden resultar mucho más graves, con internación, respirador o que pueden llegar a fallecer”.

Además, alentó a salir de esta situación lo antes posible y justificó las medidas adoptadas por el Comité de Crisis: “Que los comercios solo pueden atender con la terminación del DNI (par/impar) es una medida para disminuir la circulación de las personas, pero más allá de eso, el día que nos toca no es necesario que salgamos si no lo necesitamos realmente, salgamos lo menos posible, quedémonos en casa, porque es la única manera que no traigamos el virus a nuestra casa, a familiares, a nosotros mismos”.

Nota y foto: ANSL.