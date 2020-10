LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

Así lo recomendó la presidenta del Comité de Crisis de la provincia. Tras los chequeos masivos esperan que la gente contagiada respete su aislamiento. Si eso ocurre “en quince días la curva debería entrar en una meseta”, afirmó la médica.

La titular del Comité de Crisis de San Luis, María José Zanglá, se refirió al momento que atraviesa la provincia en materia de contagios de coronavirus y reflexionó sobre la responsabilidad social que le cabe a cada persona en caso de resultar contagiada. A su vez, habló de sus expectativas de cara a las próximas semanas en torno a la meseta que espera sobre la curva de contagios, siempre que la población respete las normas indicadas.

“En esta etapa epidemiológica nosotros planteamos un objetivo, el de los testeos masivos, de una búsqueda, principalmente, del paciente asintomático pero que es portador de coronavirus y por lo tanto puede contagiar. El posterior aislamiento es responsabilidad social, más allá de los controles que se puedan implementar, tiene que haber una responsabilidad y aislarse, en el caso de que sea positivo, avisarle a contactos estrechos y que esos contactos estrechos también tengan la obligación de asilarse para poder cortar la cadena de contagios”, destacó Zanglá.

“O sea que es responsabilidad del Estado en cuanto a plantear los objetivos, las medidas y realizar los testeos, que es lo que le concierne, pero el aislamiento es responsabilidad social. Más allá de que uno pueda impartir el tratamiento, puede realizar el control sanitario, que estamos haciendo a domicilio, con las llamadas y el aislamiento, el quedarme en mi casa y no salir durante 14 días, que es el período de convalecencia de la enfermedad, como periodo en el cual puedo contagiar. Si nosotros esto no lo logramos, la cadena de contagios no se corta y van a aparecer cada vez más casos y va a repercutir sobre pacientes o personas con factores de riesgo”, agregó.

“Estamos haciendo testeos masivos hace aproximadamente 15 días, comenzamos en Villa Mercedes y para evaluar las etapas sanitarias hay que pensar en cuarentenas completas, de manera que tenemos en nuestra cabeza que la próxima semana o esta semana van a ser de diagnósticos de gran cantidad de números, tanto en Villa Mercedes, San Luis capital y todos los operativos que estamos realizando en el interior. Y, a partir de 7, 10 días, en adelante, la curva debería entrar en una meseta porque estamos diagnosticando muchos asintomáticos y tengo la esperanza de que se queden en sus casas y que, en una cuarentena más, nosotros tengamos el resultado de corte de cadena de contagios o una disminución. ¿Cuándo la vamos a ver?. Pasando una cuarentena, un periodo de incubación”, explicó la funcionaria.

Nota y foto: ANSL.