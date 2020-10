LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS

La presidenta del Comité de Crisis insistió que el cumplimiento de los protocolos es responsabilidad social, una actitud que “debe ser muy importante en esta etapa donde esa ciudad tiene una altísima circulación viral”.

La ciudad de San Luis tiene una situación contraria a la de Villa Mercedes, en donde no tiene un área focalizada, sino una dispersión de todos los casos, comparó la presidenta del Comité de Crisis, María José Zanglá, para alertar que la ciudad de la Calle Angosta, “en este momento debe ocupar un primer escalón en la pandemia que es el aislamiento; no tiene sentido que si yo estoy con síntomas, me testeo y después salgo; no puedo tener las mismas reuniones sociales y salidas porque no vamos a cortar la cadena de contagios”.

En declaraciones radiales, la funcionaria detalló que el virus en un 80 % de los casos es asintomático o presenta síntomas leves; un 15 % de los pacientes pueden presentar complicaciones o neumonías y entre un 5 a 3 % tienen posibilidades de ingresar a una terapia intensiva y no sobrevivir a la patología, sobre todo con pacientes de riesgo, que los más graves asociados son la obesidad, la diabetes y el tabaquismo. “Son patologías muy frecuentes en pacientes que han ingresado a terapia intensiva y no han sobrevivido”, advirtió.

Zanglá recordó que las campañas masivas de testeos se realizan con dos métodos: uno es el hisopado que debe ingresar al Laboratorio de Salud Pública “Dalmiro Pérez Laborda” o en laboratorios de afuera de la provincia, y otro es el test rápido de antígenos que se usa para pacientes sintomáticos, que no es efectivo para pacientes asintomáticos.

La presidenta del Comité de Crisis justificó la decisión de disponer el aislamiento en Villa Mercedes, ya que esa comunidad tiene una importante actividad privada y fabril con mucha circulación del virus, a diferencia de San Luis, donde un buen flujo en la administración pública y las licencias generadas hacen que haya menos circulación.

Nota y foto: ANSL.