La coordinadora del Ministerio de Salud destacó que la situación en esa ciudad “es muy preocupante” e insistió que hoy el objetivo del Gobierno es identificar a asintomáticos y sintomáticos, que tienen que estar aislados en sus domicilios por 14 días, junto con sus contactos estrechos.

Los 181 casos positivos de coronavirus registrados en Villa Mercedes y dados a conocer anoche por el Comité de Crisis es una situación “muy preocupante en la ciudad”, alertó Rosa Dávila, coordinadora del Ministerio de Salud, para quien comienzan a verse los resultados de la actividad realizada por el Gobierno provincial en la búsqueda de personas contagiadas.

La funcionaria detalló que en esa ciudad se testearon durante el fin de semana a 1.800 personas y que participó personal del sistema de salud, con la colaboración de hisopadores de San Luis y del interior, además de toda la gente que hace tareas administrativas, como la exhaustiva tarea de registrar datos sin errores y que requiere de un gran despliegue.

“La estrategia es el aislamiento de las personas, pero la gente no está entendiendo esto en Villa Mercedes; es una medida sanitaria para cortar la cadena de contagios porque las consecuencias más graves las sufren las personas de riesgo y en el entorno, quienes tendrán mayores problemas serán los adultos, dentro de sus seres queridos, que pueden sufrir consecuencias muy terribles”, advirtió Dávila en declaraciones radiales.

Recordó que el Gobierno nacional estableció el aislamiento en Villa Mercedes y llamó a reflexionar sobre cómo transcurrió la cuarentena en San Luis: “Tenemos que valorar, que cuando todos estaban aislados nosotros estábamos libres, es un poco de sacrificio, para no tener esos ejemplos de meses de aislamiento; acá el sistema de salud define la conducta de la población, pero me parece que la gente lo toma muy livianamente y no tiene que ser así”.

