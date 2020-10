CULTURA

El integrante de la banda marcial “Granadero Baigorria” comparte su experiencia en el sistema de bandas, coros y grupos de danza que le permite capacitarse como artista.

Gabriel Funes tiene 22 de años y está transitando el camino del aprendizaje de la música a través de su incorporación en “Sueños del Arte”. Vive en la ciudad de San Luis con sus padres, una hermana y un hermano, quienes son los testigos directos de la evolución que el joven tuvo desde octubre de 2017, cuando tomó la decisión de sumarse al sistema. Su interés en aprender a hacer música lo motivó a no dudar en incorporarse y aunque no tenía conocimientos previos, comenzó aprendiendo a trabajar con el eufonio barítono y luego, aprendió a tocar el trombón, instrumento que actualmente ejecuta dentro de la banda marcial “Granadero Baigorria”.

“Sueños del Arte es muy significativo porque me abrió las puertas, me enseñaron música desde cero y ya hace tres años que estoy capacitándome, trabajando mucho y ver el progreso que logré, poder interpretar distintas piezas musicales es muy bueno y me hace sentir muy bien”, manifestó el joven artista, quien además expresó: “Me acerqué a la música porque siempre me gustó, aunque jamás pensé en que iba a aprender a tocar el instrumento que ejecuto actualmente y lo pude hacer. Ese hecho y seguir capacitándome y creciendo como artista, es muy gratificante”.

Gabriel cuenta que desde el primer día en que comenzó a tomar clases en el sistema tuvo el apoyo de la gente que lo conoce y de sus familiares.

Si bien Gabriel continúa capacitándose junto a sus compañeros de forma virtual, aseguró: “Se extraña estar todos juntos. Yo pertenezco a la banda ‘Granadero Baigorria’ y somos muy unidos, somos excelentes compañeros y se extraña mucho salir a tocar, mostrar nuestro arte y los logros que fuimos obteniendo”.

Entre los aspectos más destacados que el joven rescata del sistema de bandas, coros y grupos de danza es que “como artista nos capacitan constantemente, nos dan espacio en un teatro, subimos a los escenarios, y participamos de eventos. Ese lugar que nos dan es único, por eso siempre estaré agradecido a Sueños del Arte”.

Nota y foto: Prensa Programa Cultura.