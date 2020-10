MINISTERIO DE JUSTICIA, GOBIERNO Y CULTO

El pasado viernes, en el marco de la conformación del anteproyecto para la reforma de Códigos Procesales y la Ley Orgánica de Administración de Justicia, la comisión destinada a tratar las modificaciones del Código Procesal Civil y Comercial, reanudó su actividad de manera virtual.

La sesión fue encabezada por la Jefa del Programa Justicia, Gimena Flores, y el titular del Subprograma Reforma Legislativa, Facundo Cañas. Es oportuno señalar que cada comisión está conformada por representantes del Ejecutivo Provincial, del Superior Tribunal de Justicia, de los Colegios de Abogados y de Magistrados, de Fiscalía de Estado, de las Cámaras de Senadores y Diputados, junto a un académico experto en la temática que se aborda.

En la videoconferencia que se extendió por más de una hora, se avanzó en diferentes puntos, de los cuales vale la pena destacar el de dar recepción procesal a ciertas normas del Código Civil y Comercial.

Al mismo tiempo se fijó una fecha de reunión próxima, a desarrollarse en un plazo no mayor a 10 o 15 días, para definir algunos otros puntos, como por ejemplo la elección de qué tipo de sistema se utilizará, oralidad o no, rol del juez, etc.

El espíritu general de esta reforma judicial, como ya lo mencionó el ministro de Justicia, Gobierno y Culto, Fabián Filomena, es tener una justicia cercana al ciudadano, ágil y moderna. Es por ello, que se han sido convocados representantes de todos los poderes del Estado, así como académicos especialistas en cada materia.

Nota y Foto: Prensa Ministerio de Justicia, Gobierno y Culto