SITUACIÓN SANITARIA EN LA PROVINCIA

La presidenta del Comité de Crisis señaló que la localidad tiene “similar situación a la que se vivió en su momento en Tilisarao y se está haciendo la vigilancia activa”.

Zanglá indicó que “se está hisopando a un gran número de contactos estrechos a partir de un caso índice y, a partir de allí, todos los positivos tienen sus contactos estrechos que se están analizando y es como un abanico que se va abriendo y se van haciendo los análisis a todos”.

“El brote de Justo Daract se dio con el cambio de normativa para los casos leves, porque en un primero momento teníamos como único lugar los centros de leves o los hoteles pagos por los propios pacientes y cuando superamos los mil casos planteamos otra estrategia que es el aislamiento domiciliario, pero cumpliendo ciertos requisitos”, señaló Zanglá en declaraciones radiales.

Al dar más precisiones sobre esta estrategia, la presidenta del Comité de Crisis detalló: “El paciente no debe tener factores de riesgo, no ser mayor de 60 años (pacientes que tengan enfermedades crónicas, diabéticos, enfermedades pulmonares, de inmunodepresión, oncológicas, con infecciones crónicas y también las embarazadas), y dentro del domicilio no tener ningún familiar que tenga estas características y que pueda ser vulnerable al virus. Por otro lado, debe tener una instancia socioambiental que debe cumplir. Por ejemplo, tener las condiciones dentro de su casa para aislarse dentro de una habitación, compartir lo menos posible los espacios comunes, debido a lo cual, estas dos situaciones, tanto la de salud, como la condición socioambiental se deben dar para que el paciente pueda aislarse en su domicilio”.

A manera de ejemplo dijo: “Los que ayer se trasladaron al centro de leves, se les va a hacer el estudio socioambiental y si alguno de ellos quiere retornar a su domicilio y se dan las condiciones para el aislamiento domiciliario, seguramente los vamos a retornar a sus viviendas”.

Asimismo, se refirió a la nueva situación de Tilisarao: “Lo que se hizo ayer es unificar toda la provincia, debido a que la misma en sí, ha superado los mil casos debido a que, en algunas localidades, como sabemos, hay circulación comunitaria sostenida, en el cual los objetivos ya cambian un poco y a lo del testeo y aislamiento le sumamos el tercer objetivo que es aprender a vivir con el virus hasta tanto tengamos la vacuna”.

La doctora Zanglá sostuvo que “en muchas localidades del interior el comienzo de los brotes fueron a partir de encuentros esenciales, de manera que en aquellas localidades donde no ha habido ningún caso, las restricciones impuestas en el día de ayer para homogeneizar la provincia, hacen que sean de manera preventiva y en aquellas localidades donde hay muchos casos, las normativas van a ser para mitigar el brote”.

Finalmente, María José Zanglá recordó: “Hay que generalizar el uso del tapaboca, sanitización, salir para las compras esenciales, la distancia social y no a los encuentros esenciales, son actividades que se van a mantener por mucho tiempo, para tratar de prevenir o mitigar las acciones o el virus que está en la provincia”, señaló.

Nota y foto: ANSL.