CHARLAS VIRTUALES

Este miércoles se realizó la capacitación virtual para las Escuelas Públicas Digitales (EPD) de Lafinur, Los Cajones, Renca y San Pablo. Docentes destacaron la importancia de esta iniciativa.

Dando continuidad a las diferentes acciones que lleva adelante el Gobierno de San Luis en medio del contexto por la pandemia, el Ministerio de Producción realizó este miércoles una nueva capacitación sobre agroecología para alumnos y docentes de Escuelas Públicas Digitales (EPD).

En esta oportunidad la propuesta -a cargo del jefe del Subprograma Autoconsumo Frutihortícola, Concientización y Capacitación, Pablo Pensotti- estuvo dirigida a la comunidad educativa de las EPD de Lafinur, Los Cajones, Renca y San Pablo. Cabe destacar que familiares de los estudiantes también formaron parte de la capacitación virtual.

Con respecto a la iniciativa, la docente Soledad Mega comentó: “Estoy muy contenta con la charla. Soy profesora de Ciencias Naturales y este año cambié el enfoque del agro hacia lo agroecológico. Encontré material a nivel nacional e internacional pero me faltaba esta parte, en cuanto a lo que se está haciendo acá y qué podemos hacer desde nuestro lugar. Todo esto me sirve para cerrar el tema y aprender junto a los chicos. Ahora estamos con muchas ganas de llevar todo a la práctica una vez que pase este contexto de pandemia”.

Por su parte, el docente Cristian Martínez sostuvo: “La charla me pareció muy buena e interesante, sobre todo para aquellos que todavía no han empezado con esta temática. La capacitación viene muy bien para corregir algunas cosas y mejorar para próximas experiencias. Además fue muy útil para los padres que participaron de la charla, ya que nos comentaron que les había gustado y servido. Realmente es muy bueno para los alumnos que quieran iniciar una huerta, por eso estamos muy agradecidos por la capacitación”.

Finalmente, la docente Lorena Degastaldi manifestó: “La capacitación me pareció muy buena, sobre todo, para los chicos que tienen el lugar para una huerta pero no tienen el conocimiento para hacerla. También me pareció muy interesante cómo distintas especies pueden convivir en una huerta cumpliendo diferentes funciones. La agroecología es fundamental para el medioambiente y para el cuidado de las personas, ya que no se usan agroquímicos; por eso valoro que se incentive el uso de cultivos agroecológicos y nos enseñen que todo, en su justo equilibrio, puede convivir y ser productivo”.

El último encuentro de este ciclo de charlas virtuales será el 30 de septiembre para las EPD Xumucpe “Hijos del Sol” del Pueblo Nación Huarpe, “Feliciana Saá” del Pueblo Nación Ranquel y “Santa Bárbara”.

Nota y foto: Prensa Ministerio de Producción.