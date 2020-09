OBRA PÚBLICA

Así lo afirma Marcelo Pérez, uno de los artistas que integra el equipo del Programa Arte y Diseño. Cuenta que desde su ingreso al programa su trabajo se hizo visible y adquirió nuevas técnicas. Particulares y negocios solicitan intervenciones.

Caminar por las calles de San Luis nos da la oportunidad de apreciar obras de arte al aire libre. Desde que nació el Programa Diseño y Arte “Pinta San Luis”, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura, comenzó a pintar murales y a llenar de color puentes, escuelas, hospitales y otros edificios públicos. Pero, fue también una gran oportunidad para que los artistas locales muestren su trabajo, su técnica, su estilo. “Desde el encuentro de muralistas del 2019, en el que contamos con la presencia de nuestro gobernador, notamos que el interés y la recepción de la gente en lo que respecta al arte del muralismo creció a gran escala. Se comenzó a valorar más estas intervenciones y se produjo una gran demanda tanto de los comercios independientes como de particulares, por lo que se acrecentó el trabajo de este sector de artistas independientes”, remarcó la jefa del Programa, Rocío Agüero. También, aseguró que se notó que, durante las intervenciones al aire libre en lugares públicos, mucha gente se acercó interesada en contactar a los muralistas para pedir intervenciones particulares. “Genera una suerte de círculo virtuoso que beneficia a los muralistas de San Luis. Además, desde nuestras redes compartimos los trabajos que nos envían para darles un espacio de difusión. Agradecemos al Gobierno por darle continuidad y fuerza a esta política que genera esta fiebre del muralismo que va creciendo cada día”, aseguró.

Arte callejero

Marcelo Pérez comenzó sus pasos en “Pinta San Luis” cuando participó del primer concurso de murales. Hoy, es uno de los artistas que recorre la provincia, llevando el arte a todos los rincones. “Me veían trabajar y me preguntaban si hacia murales particulares. En mi caso no me animaba a pintar independiente por el estilo de mural que me pedían. Hasta que pinté en una casa la tapa del disco de la banda Los Redondos, y de ahí comencé. Ahora estoy con algunos murales a pedidos pendiente y en proceso, en el barrio donde vivo estoy pintando dos locales comerciales. También me contactaron por lo que vieron en las redes sociales del ‘Pinta’. Me ayudaron mucho porque también aprendí a planificar una obra”, expresó.

“Pinta San Luis” generó un interés por parte de la población en el arte local y permitió también que se difunda más, también durante la pandemia. María Paula Gerónimo y Agustina Chávez participaron en las redes sociales con sus trabajos y lograron un mayor alcance con sus trabajos. “Estuve en algunos eventos y me dejaron expresarme con libertad y pude hacer mi primer mural. También, estuve en el encuentro de muralistas, y estoy agradecida porque puedo mostrarle a la gente mi arte”, contó feliz Gerónimo.

Este fenómeno permitió además que los muralistas captaran la atención de los medios locales. En Villa Mercedes, Ángel Pollini, contó que ayudó a difundir nuestros trabajos en los medios de comunicación. “Agradezco esta oportunidad es un valor agregado poder tener un reconocimiento en tu propia provincia. Trabajar con el ‘Pinta’ también me enseñó a trabajar con grandes estructuras gracias al gran equipo de trabajo”, recalcó.

