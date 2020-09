CULTURA

En una nueva edición de entrevistas en vivo por el Instagram de Cultura, la locutora y productora audiovisual, Samanta Mendoza, habló de sus proyectos y el cortometraje que fue nominado en la preselección del Festival de San Sebastián, entre otros temas.

Con la simpatía que la caracteriza, Samanta durante los primeros minutos habló sobre como transcurrió el aislamiento y reconoció que fue una cuarentena rara, porque no ha parado de hacer cosas para salir adelante. Muy comprometida en la temática de género, se encuentra en la búsqueda de historias de vida. Contó que una de las últimas entrevistas que realizó, fue a una chica trans lesbiana, que no pudo cumplir su sueño de formar parte de la Armada porque no le está permitido.

La entrevistada, más conocida como “Sami Mendo”, está a cargo de la productora “Bichos de ciudad” que lleva ya 6 años trabajando con músicos y bandas de la provincia y que próximamente cambiará de nombre a “Biches de ciudad”.

Su paso por la Universidad de La Punta fue muy significativo, allí encontró el amor por los videos y el cine, lo que la llevó a realizar el cortometraje futurista sobre una sociedad en la cual las personas no pueden emitir su opinión y en la que dos adolescentes rompen con ese impedimento.

La entrevistada de este miércoles a las 19:00, será a Myriam Álvarez, Cantante.

Nota y foto: Prensa Programa Cultura.