PROGRAMA DEPORTES

Las figuras del hándbol se sumaron vía Zoom a los entrenamientos que los deportistas puntanos realizan junto a profesionales del Programa Deportes. Los jugadores compartieron experiencias y alentaron a los más chicos para sobrellevar las dificultades de la pandemia.

Los deportistas que integran las selecciones juveniles provinciales no detienen su marcha pese a la suspensión de los Juegos Binacionales 2020. Y aunque algunas ciudades y localidades de la provincia se encuentran en aislamiento social, preventivo y obligatorio, los jóvenes continúan entrenando desde sus casas bajo supervisión de los profesionales del Programa Deportes.

Esta semana, con el objetivo de trabajar en lo anímico además de lo físico, los entrenadores y preparadores físicos invitaron a importantes figuras del hándbol nacional e internacional para compartir una charla y mostrar de qué manera entrenan los juveniles puntanos. El lunes fue el turno de James Parker y este miércoles el invitado fue Sebastián Simonet.

Simonet es una de las máximas figuras de la Selección Argentina de hándbol y juega en SAG Ballester, luego de una exitosa carrera en Europa; Parker es puntano y actualmente juega para el Benidorm de España.

“Desde que regresamos a la Fase 1 entrenamos en conjunto las selecciones masculinas y femeninas de hándbol, ciclismo y hockey. Buscamos unificar los entrenamientos para poder llevar adelante este momento y que los chicos no pierdan su preparación física”, explicó el jefe del Área Estadísticas, Mauro Colla, quien además es preparador físico de las selecciones juveniles provinciales.

Simonet, por su parte, explicó de qué manera están trabajando con su equipo y la Selección Argentina y brindó detalles que tienen que ver con la vuelta a los entrenamientos en medio de la situación sanitaria por la que atraviesa el país: “Estamos entrenando tres veces por semana de manera presencial, una hora y media. Todavía no nos permiten pasarnos la pelota, así que nos la ingeniamos para que los entrenamientos nos sirvan. Nos llevamos las pelotas a nuestras casas y desinfectamos las barras. Es raro trabajar así”.

Durante la charla, también se refirió a la suspensión de los Juegos Olímpicos “Tokio 2020”, que iban a poner un punto final a su carrera profesional: “Fue un golpe duro la suspensión de los JJOO de Tokio. A mí me agarró en un momento crítico de mi carrera porque de otra manera a esta altura hubiera estado retirado del alto rendimiento. Por más que se hablaba de la posibilidad, confiaba en que se podían hacer. El día que supe de la noticia dudé en seguir, pero tuve el apoyo de mis hermanos y familia, y sigo teniendo ganas de hacer esto”.

En el mismo sentido y refiriéndose a las dificultades propias de la pandemia para entrenar y competir, el tres veces medallista panamericano con la Selección Argentina dijo: “Soy un poco cabeza dura y siempre voy a fondo cuando me propongo algo. No es fácil y entiendo a los chicos que me dicen que les cuesta, pero hay que meterle, no hay otra forma que sea entrenando para llegar al lugar donde uno quiera estar”.

Antes de que comiencen los trabajos físicos de los chicos, Simonet habló sobre el descanso y una buena alimentación, que son clave para mejorar el rendimiento deportivo y destacó las herramientas con las que cuentan los deportistas puntanos para cumplir con estos hábitos, ya que actualmente las selecciones provinciales tienen a su disposición un equipo interdisciplinario integrado por entrenadores, preparadores físicos, médico deportólogo, nutricionista y kinesiólogos.

Pese a que los Juegos Binacionales 2020 fueron suspendidos (iban a ser en Santiago de Chile), los seleccionados provinciales continúan su preparación pensando en la reanudación de la competencia y en la edición 2021 de este certamen internacional que reúne a 1.800 deportistas de las regiones chilenas de Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y Maule con Mendoza, Córdoba, San Juan y San Luis como representantes argentinos.

Nota y fotos: Prensa Programa Deportes.