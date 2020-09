Jóvenes puntanas de la ULP sobresalieron a nivel provincial e internacional.

AJEDREZ

María Eugenia Suárez, Rocío Hernández y Abril Godoy son tres de los talentos que representan al Programa Ajedrez de la Universidad de La Punta y tuvieron una notable actuación en los recientes torneos, que se desarrollaron en plataformas virtuales.

La participación de ajedrecistas de San Luis es constante en los diferentes torneos semanales, se destacan sus presentaciones, tanto en los tableros virtuales, por la pandemia, y que organiza la Universidad de La Punta, como en los torneos que se organizan en diferentes puntos del país y del mundo.

En el plano local, Abril Godoy, de 16 años, oriunda de Villa Larca, se impuso en el Torneo Puntano de Partidas Rápidas, en el que se implementó un ritmo de juego que “los organizadores llamaron Ritmo Olímpico, ya que se disputó idéntico al de las últimas Olimpíadas”, comentó Agustín Ortega, del Programa Ajedrez de la ULP.

Participaron 20 jugadores. “Todos los participantes encendieron su webcam y personal del Programa de Ajedrez observó el comportamiento durante las partidas. La implementación fue muy bien recibida por los jugadores y la organización piensa en ampliar la convocatoria para un segundo campeonato”, indicó Ortega.

Detrás de Abril Godoy se ubicaron en posición de podio, Valentín Aguilar Samper y Agustín Ortega.

En el plano internacional, el 4º Torneo Cordillera de los Andes reunió virtualmente a ajedrecistas de la categoría Sub 8 hasta la Sub 18 donde tuvieron destacada actuación puntana: María Eugenia Suárez, en la Sub 16 y Rocío Hernández, en división Sub 18. Quedaron entre los primeros 10 tableros.

Ortega explicó que “es muy importante el roce con ajedrecistas de mayor nivel, favorece a los alumnos de la escuela de talentos de la ULP que no sintieron la presión y jugaron de igual a igual”. Mientras las plataformas virtuales permiten afianzar el juego-ciencia, el Programa Ajedrez de la ULP crece en sus iniciativas, en la organización de torneos y con las notables participaciones de sus ajedrecistas.

Nota y foto: Prensa ULP.