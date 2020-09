CULTURA

Es el documental que dirigió Bahía Flores Pacheco, junto a Natalia Comello y que resultó ganador del Concurso para Realización del Polo Audiovisual de Córdoba en 2018 y que, ahora, se estrenó online como parte del Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires Argentina (FIDBA), en la competencia oficial de largometrajes argentinos.

Sobre el origen del nombre del documental, la directora le contó a Cultura que: “Nos lo dijeron una de las primeras veces que charlamos. Cuando veían mujeres manejando trolebuses, sufrían mucha discriminación en las calles y cada tanto les gritaban eso. Incluso cuando completamos formularios en inglés para enviar la película, tuvimos que buscar esa expresión y nos encontramos que es muy parecida: es “get back in the kitchen”, que se traduce como “volvé a la cocina”. Pareciera que para las mujeres el único ámbito de acción posible es el del hogar, lo doméstico, lo privado. Las mujeres que deciden hacer cosas que se salen de lo previsto por ciertas estructuras de pensamiento, son enviadas a la cocina y lo que estas tres mujeres que protagonizan la película deciden hacer es lo contrario: salir a la calle, manejar transporte público, reclamar por sus puestos de trabajo ocupando el espacio público. Disputan esos espacios que les son negados por el hecho de ser mujeres”, subrayó y agregó que fue por eso recuperaron esta frase como título, porque les parecía que allí, en esa frase tan común para todos, hay algo que se debe discutir.

Flores Pacheco contó que tanto para ella como para Natalia Comello (quien es la otra directora de la película, donde también participó en el guión Sofía Gual) y todo el equipo que trabajó en el documental, fue una experiencia muy valiosa poder acompañar y registrar la historia de lucha y resistencia de las protagonistas. Érica, Viviana y Susana. “Para nosotras son un ejemplo de lo importante que es la construcción colectiva para defender los derechos de las personas, y de cómo la creación de estas redes entre mujeres y compañeras es quizá la única estrategia para hacer frente a las desigualdades que nos toca enfrentar en la sociedad tan desigual en la que vivimos. Esto de “andá a lavar los platos”, es una construcción social que podemos y debemos desconstruir, especialmente si queremos volver a un mundo más justo e igualitario”, remarcó la merlina.

Tiene unos 30 años, nació y se crio en la villa turística de Merlo, luego se fue a vivir a Córdoba en 2005 para estudiar Comunicación Social en la UNC. Terminó la carrera, se quedó a vivir y encontró personas maravillosas con las cuales trabajar e impulsar proyectos como esta película. “Sigo viajando a Merlo cuando puede e incluso en 2016 viajé a filmar un documental en el que fue guionista y asistente de cámara, que se llama “El Tono” y fue dirigido por Fernando Lacolla y que pudieron realizar gracias al apoyo de San Luis Cine”, recordó.

Bahía dijo que “es un año muy complejo, por ahora no hay nuevos proyectos definidos en lo audiovisual. Aunque si hay ideas incipientes para nuevas películas, en las que está trabajando y que espera poder concretar a mediano plazo”. “Por suerte mi trabajo no se ha visto alterado por la pandemia, dado que trabajo en una organización que rápidamente pudo adaptarse a la modalidad virtual, entonces no he visto cambios muy significativos en ese sentido. Por lo demás, estoy tomando todos los cuidados necesarios y limitando las salidas para contribuir a frenar lo más posible los contagios. Esperando pronto volver a cruzar las sierras para abrazar a mi madre y mi padre que están en Merlo y que hace ya como más, de medio año que no veo”, finalizó nostálgica la puntana que triunfa lejos del terruño natal.

La 8va edición del Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires Argentina (FIDBA), como parte de la competencia oficial de largometrajes argentinos, se entrenó el domingo 30 de agosto a las 21, y el documental podrá verse de manera online y gratuita por 72 horas, en la web del Festival o en el link de Octubre TV.

