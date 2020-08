CULTURA

Fue una intensa tarea la del jurado para seleccionar a los participantes de esta iniciativa que nació a través del Programa Cultura, desde la Casa del Poeta Agüero en conjunto con Piedra Blanca Crew (PBC).

La competencia, que tuvo como propuesta presentar un video de un minuto de improvisación libre, cerró el pasado lunes 10 de agosto y ya se dieron a conocer los 16 seleccionados.

El jurado, compuesto por Crazy Wolf y Maxo, hizo público el resultado de la primera etapa del certamen a través de las redes sociales. En el video que compartieron comentaron que “tuvieron en cuenta la coherencia y la puesta en escena”.

Los 16 seleccionados son Beta, Gary, Pela, TH, RS, Lauty, Braiss, Cindy, Vampi, Code, 3skinaz, Mecha, Matu, Mesti, Gino y Leeon.

Los cruces son: Matu vs Braiss; RS vs Cindy Crazy; Vampi vs Code; Lauty vs TH; Mesti vs Mecha; 3skinas vs Pela; Beta vs Gary; Gino vs Leeon. Antes de finalizar, anunciaron que les darán una temática a cada uno y en eso se va a basar el octavo de final.

También habrá un triangular con mención especial, con Luca, FYJ y Jako.

El ganador recibirá una placa de sonido, un micrófono condensador completo y auriculares para arrancar con su propio “home studio”. Además, habrá segundo y tercer premio y se hará entrega de distinciones al participante más destacado de cada fase.

Desde Piedra Blanca Crew (PBC) agradecieron al Programa Cultura y a la Casa del Poeta por el espacio y la oportunidad de mostrar su arte en toda la provincia, y al jurado que con mucha dedicación y respeto escuchó a cada participante y evaluó punto por punto para elegir a los que se destacaron más.

“Agradecemos también a todos los participantes y a los que contribuyeron con su granito de arena. Fue muy complicada la selección, ya que todos dieron lo mejor”, comunicaron a través de sus redes sociales e invitaron al público a estar atentos para los cruces.

Nota y foto: Prensa Programa Cultura.