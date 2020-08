CHARLAS VIRTUALES

La propuesta de la cartera productiva aborda semanalmente, mediante conferencias virtuales, diferentes temas de interés para los pequeños y medianos productores de la provincia y para el público en general.

El Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Producción, lleva adelante el Ciclo de Formación Productiva, una serie de charlas virtuales que tienen como objetivo brindar herramientas a los pequeños y medianos productores de la provincia para que puedan optimizar sus recursos e incrementar sus producciones logrando productos de mejor calidad, incorporando distintas técnicas y conocimientos acorde a sus necesidades.

Transcurridas cuatro charlas virtuales, pequeñas productoras de la provincia se refirieron a la iniciativa, destacaron los conocimientos que se brindan por parte de los distintos expertos encargados de las capacitaciones.

En ese sentido, María Gracia Belzunce afirmó: “Empecé a comprar frutales e hice mi huerta, este ciclo me parece muy bueno porque siempre se aprende algo nuevo. Sería muy lindo que cada familia tenga un espacio para contar con una huerta, ya que es muy importante dedicarse a sus propios cultivos y comer lo que uno siembra. Es una experiencia hermosa”.

Roxana Grecco, junto a un grupo de personas, se encarga de difundir las plazas comestibles, huertas comunitarias, entre otras tareas, a distintos sectores de la comunidad. Con respecto al ciclo de formación productiva dijo: “Me encanta y me parece muy práctico. Este conocimiento lo volcamos en los grupos donde también hacemos intercambios, por ejemplo, de plantines adquiridos en Sol Puntano. Estamos muy felices porque es muy útil todo lo que nos están enseñando”.

Por su parte, Mariana Urquiza, expresó: “Me encanta la iniciativa. Crecí en un ambiente de huerta orgánica, frutales, quintas, rodeada de animales, entonces, me siento muy identificada. Todos los temas me interesan, he vivido en el campo y sé lo que es ese trabajo. En casa tenemos huertas en cajones, compost y criadero de lombrices y por eso me gusta fomentar la huerta familiar, porque con poco se puede”.

En tanto, Alicia Lawrynowicz comentó: “Es una propuesta muy interesante que denota una gran y esmerada preparación, con gente que verdaderamente es experta en los temas que nos están presentando. Las exposiciones son muy claras. Es un placer escuchar y seguir cada una de las charlas. Agradezco al Ministerio de Producción por esta iniciativa tan generosa, tan abierta y por permitirnos compartir toda la sabiduría de los profesionales que allí trabajan en las distintas áreas. Realmente es un aporte extraordinario”.

Por último, Ana Maria Rossi, que estuvo presente en todas las charlas, mencionó: “Me encantan las charlas porque aprendo y en esta época que estoy más en casa por la pandemia aprovecho y le dedico más tiempo a mi jardín y a los frutales. Me parecen muy útiles los consejos sobre los remedios caseros para cuidar las plantas que dan y la charla de huertas me motivó a querer armar nuevamente una huerta. El año pasado coseché morrones, acelga, tomates y zapallos”.

El próximo encuentro será el martes 18 de agosto, a las 11:00. El ingeniero agrónomo, Dixon Fabián Hidalgo Ortiz, disertará sobre “Huertas familiares”.

Nota y foto: Prensa Ministerio de Producción.