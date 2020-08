MINISTERIO DE EDUCACIÓN

A las promociones se les pide un video en blanco y negro rememorando al icónico humorista Charles Chaplin.

En el Instagram @juegodepromos2020 ya se lanzó el cuarto desafío de la competencia. Ahora, las promociones deberán apelar a su ingenio para lograr destacar entre las demás y reunir así la mayor cantidad de me gusta posible.

Las promos deberán revisar el material de archivo sobre el gran actor, humorista y director Charles Chaplin, para “traerlo a la vida”. En su honor, los participantes tienen que personificar su obra, en un video de no más de dos minutos de duración. Como particularidad de la consigna, el material debe estar en blanco y negro y no tiene que incluir sonido, teniendo en cuenta que Chaplin fue un emblema del cine mudo, cuando aún no era a color.

Ahora empieza a correr el plazo de cinco días para enviar los videos a juegodepromos2020@gmail.com, que luego serán subidos siempre y cuando cumplan con las bases y condiciones de la consigna.

Desde el Programa Escuela y Comunidad del Ministerio de Educación continúan invitando a que todas las promos de la provincia se sumen a la propuesta. El 21 de septiembre, después de los seis desafíos, se conocerán los ganadores.

Nota y foto: Prensa Ministerio de Educación.