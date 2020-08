DIQUES PROVINCIALES

La sociedad del Estado instaló más de 30 carteles en los diques Cruz de Piedra y Saladillo para promover el buen uso de los espacios cercanos a los espejos de agua.

Con el objetivo de mantener la seguridad de los visitantes y que se usen de manera correcta las costas y espacios comunes cercanos a los diques provinciales, los equipos de San Luis Agua trabajan en diversas acciones de concientización. Durante el transcurso de la última semana, se colocaron más de 30 carteles preventivos en los diques Cruz de Piedra y Saladillo con indicaciones de no encender fuego, no tirar basura, no ingresar al agua y no ingresar con automóviles.

Nazareno Perroni, gerente general de San Luis Agua, comentó: “Es muy importante para nosotros que las personas sepan qué se puede hacer y qué no en las cercanías de los diques. Además, es primordial que se respeten las indicaciones para prevenir accidentes”.

San Luis Agua continuará colocando cartelería informativa y preventiva en todos los sistemas de agua cruda de la provincia. “Continuamente agregamos nuevos carteles y reponemos aquellos que han sido dañados por el tiempo o por algún acto de vandalismo”, cerró Perroni.

Nota y fotos: Prensa San Luis Agua.