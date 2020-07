ENCUENTRO VIRTUAL

El eje central fue “Presencia, influencia y liderazgo femenino en tecnología, telecomunicaciones y medios”, y contó con la participación de mujeres referentes en distintas áreas, como Melina Masnatta, de Chicas en Tecnología; y la ex canciller Susana Malcorra, entre otras.

La ConverCom es una comunidad de pensamiento académica y profesional integrada por especialistas y generalistas, investigadores de la comunicación, el derecho, la economía, la ingeniería, la cultura y el entretenimiento. Este martes se realizó un encuentro online, la tercera edición de este 2020, y la encargada de liderar la apertura fue la ministra de Ciencia y Tecnología, y rectora de la ULP, Alicia Bañuelos. La acompañó un amplio panel de especialistas, con los que dialogó sobre la presencia, influencia y liderazgo femenino en tecnología, telecomunicaciones y medios.

Bañuelos comenzó con un repaso del rol de la mujer en las ciencias, a lo largo de la historia. Aquí incluyó el efecto Matilda (prejuicio mediante el cual los logros de las mujeres se atribuyen a los hombres), el protagonismo de las mujeres en la decodificación del Código Enigma, en Bletchley Park y en los orígenes de la programación, a pesar de que, recalcó: “Las mujeres durante mucho tiempo no fuimos convocadas para recibir la misma educación. Hay que recordar que, si bien las universidades tenían facultades para mujeres, en ellas se podían estudiar determinados temas, no cualquiera. En la década del 60, una mujer que quería hacer un máster en la Universidad de Yale no era aceptada”.

“El mundo cambió. Estamos viviendo una situación absolutamente distinta y esto nos permite hoy convocar a mujeres a que estudien. O por lo menos alentarlas al estudio de todas ciencias y todas las artes”, planteó la ministra.

Para Bañuelos la Argentina necesita cada vez más investigadores y cada vez más ingenieros. Más personas que se dediquen a las ciencias y a la tecnología. Pero los números no acompañan su deseo, pues remarcó: “Cuando uno va a mirar la cantidad de ingenieros que se producen por año en la Argentina, observamos que no se satisface la cantidad que sería necesario para un país que está en franco desarrollo. En la Argentina se recibe un ingeniero cada 4992 personas, y necesitaríamos que se recibiera un ingeniero cada 3000 personas. Solo el 24% son mujeres”.

Pese a las mencionadas estadísticas, la ministra destacó el hecho de que cada día aumenta cantidad de mujeres en la carrera de investigación del CONICET: “Esto es muy bueno porque el 60% de los becarios que se presentan en estos organismos son mujeres, esto quiere decir que van a seguir en la carrera con esta proporción. Lo que ayudará a romper ‘el techo de cristal’ que tienen las mujeres”.

Una provincia visionaria

¿Qué hay que hacer para que las mujeres se dediquen a las carreras exactas?, se pregunta Bañuelos. Su respuesta es: “Hay que educar en la ciencia, en la matemática y en la programación. En San Luis venimos haciendo esto hace muchos años y tenemos números que muestran que esto que estamos logrando va a finalmente traducirse en una mayor cantidad de mujeres que puedan elegir libremente. Por ejemplo, en San Luis tenemos que el 68% de los alumnos de ULP Virtual son mujeres”, indicó la rectora y resaltó que números similares se da en Programadores 4.0 y plataformas como manos a la ciencia: “Como pueden ver en todos los lugares estamos consiguiendo que las mujeres puedan elegir libremente estas carreras”, planteó.

Bañuelos destacó que “la sociedad ha comprendido que las mujeres, que somos el 50%, tenemos mucho para aportar, que nuestro cerebro es tan bueno como el de los varones y siempre lo fue, pero antes no tuvimos la oportunidad de desarrollar, de evolucionar culturalmente como lo tenemos en este momento. Así que hay que hacer mucha fuerza para que muchas niñas, adolescentes y mujeres participen en todos los quehaceres que tengan que ver con nuestro desarrollo cultural”.

Tras la apertura se desarrolló el panel Mujeres en telecomunicaciones, a cargo de Olga Cavalli (SSIG – ArgenSIG), Victoria Sukenik (UIT), Maryleana Mendez (Asiet) y Elena Estavillo (Conectadas México).

Luego, Melina Masnatta (Chicas en Tecnología), Mariela Arce (Red Hat), y Jaqueline Lee (Qualcomm) disfrutaron en el panel Mujeres en tecnología.

El cierre estuvo a cargo de Susana Malcorra, Decana de IE School of Global and Public Affairs, ex canciller y ex CEO de Telecom Argentina.

El registro del encuentro está disponible en el canal de YouTube de Convercom. (https://www.youtube.com/channel/UC89MX6pQVTfQ2z8mNnjI9og)

Nota y fotos: Prensa ULP.