La modalidad fue confirmada este viernes por el gobernador Alberto Rodríguez Saá, durante el reporte que emite desde Terrazas del Portezuelo. El acto central se realizará, este sábado, en Toro Negro y asistirán escuelas del departamento Belgrano. También, habrá ceremonias en otros establecimientos educativos, pero en ningún encuentro la participación es obligatoria.

El Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Educación, organizó para este sábado un acto en la localidad de Toro Negro, departamento Belgrano, para evocar el Día de la Bandera y homenajear al general Manuel Belgrano.

Durante la ceremonia, alumnos de nivel primario que concurren a escuelas de la zona harán su promesa a la Bandera Nacional. Sin embargo, la participación es totalmente voluntaria. Ninguno de los chicos, docentes o invitados especiales están obligados a concurrir.

“Este sábado 20 de junio desde el Ministerio de Educación tenemos previsto hacer el acto en la localidad de Toro Negro con la invitación a algunas escuelas del departamento Belgrano, son centros educativos de personal único. Son alrededor de 18 alumnos, los invitados a hacer la Promesa de Lealtad a la Bandera. Haremos un pequeño acto en homenaje a la creación de la bandera y al fallecimiento de Manuel Belgrano”, destacó el ministro de Educación, Andrés Dermechkoff.

“Esto es voluntario. Para este encuentro, lo mismo que en aquellos actos que se realizarán en las escuelas, la participación o concurrencia es absolutamente voluntaria. Si algún chico o su papá o su mamá no quieren concurrir por cualquier circunstancia o por la pandemia, no hay ningún problema. Es totalmente voluntario. Si por ejemplo, este sábado vamos a Toro Negro y no hay ningún chico, no hay problema porque es voluntario. No es obligatorio concurrir”, aclaró el gobernador.

“El acto se realizará con todos los protocolos y un enorme cuidado sobre los chicos, los docentes y todos los invitados que asistan. Es muy importante que sepan que, si alguien decide no participar, no hay ningún problema”, añadió Rodríguez Saá.