Es otro de los talentos que cada miércoles y viernes se pueden conocer a través de la web de Cultura www.culturasanluis.com. En esta oportunidad se mostrará al guitarrista sanluiseño de 13 años.

“Toto’” toca la guitarra hace 4 años con el profe Martín Giménez. Actualmente, integra un grupo que se llama Vaivén folk, junto a Rodrigo Villegas en el piano, Ezequiel Gutiérrez en la batería, Nico García en guitarra y Bruno Cantisani en el bajo.

“Con el grupo siempre hemos tocado folclore, aunque a veces hacemos unas intro medio rockeras para variar, pero la base es el folclore”, dijo el músico.

Molina contó que hace poco reiniciaron los ensayos, luego de un tiempo de no verse. “Hemos tenido la oportunidad de presentarnos en varios lugares, algunos bastante grandes y estamos contentos por eso. El año pasado tuve la oportunidad de audicionar para la ULP en el ensamble mayor y por suerte me aceptaron. Este año la audición fue online y me han vuelto a convocar”, destacó el artista.

