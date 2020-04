COMITÉ DE CRISIS

El primer mandatario puntano, Alberto Rodríguez Saá, manifestó su apoyo a Alberto Fernández, tras el discurso que emitió este sábado a todo el país en torno a una nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus. El gobernador reveló una comunicación que mantuvo con el jefe de Estado nacional y adelantó que San Luis evaluará flexibilizaciones en diversos aspectos en la nueva etapa de cuarentena.

El gobernador, Alberto Rodríguez Saá, expresó este sábado por la noche, durante el reporte diario que brinda desde Terrazas de Portezuelo, su apoyo al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la lucha federal que lleva adelante contra la pandemia del coronavirus y manifestó el beneplácito que le generó el mensaje que brindó el jefe del Estado nacional para informar al país sobre la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio contra el COVID-19 y las nuevas medidas que establecerá en todo el país en la tercera etapa de cuarentena.

El mandatario puntano contó que, apenas Fernández terminó su discurso y exposición por televisión para todo el país, le envió un mensaje de texto que fue respondido de inmediato por el presidente.

“Ni bien terminó de hablar el presidente le escribí. Habrá terminado a las 21:29. Y yo le mandé un mensaje a las 21:30. Le escribí ‘Excelente discurso, felicitaciones. Un abrazo’. A las 21:31 él me respondió ‘¡Gracias, Alberto querido! ¡Gracias por tu acompañamiento!’. Le puse eso porque es lo que siento sobre las palabras del presidente”, contó.

“Me pareció muy sereno, con mucho conocimiento. Para tomar decisiones un presidente debe estar muy bien informado, debe tener muchísima información. Toda. Y frente a todas las variables tomar la mejor decisión para cuidar a los argentinos. Y Alberto Fernández me pareció prudente, serio, informado. Además, y creo que será elogiado por toda la prensa, fue muy didáctico, muy docente por como explicó cada proceso”, añadió Rodríguez Saá.

“Yo, de buen alumno que trato de ser, le tomé fotos a todos los gráficos que mostró. Sin dudas seguramente tendremos toda la información mañana mismo. El Comité de Crisis desde este domingo va a trabajar sobre las palabras del presidente, para ver cuánto flexibilizamos, focalizamos, la nueva etapa que ha planteado. El lunes será distinto para nosotros. El Comité de Crisis analizará los pasos a seguir, evaluará qué decidimos en San Luis y lo consultaremos y comunicaremos a la Nación”, adelantó el gobernador.

En otro orden, Rodríguez Saá se refirió a las determinaciones que tomará la provincia en torno al tránsito por el corredor bioceánico que habitualmente recorrían miles de camiones y que podrían volver a atravesar San Luis ante una flexibilización de la cuarentena.

“El presidente marcó cinco condiciones (para adoptar una flexibilización en esta etapa de cuarentena). Nosotros tenemos una situación particular. Si vemos los mapas que presentó el presidente nos ubicó en una zona roja que, si bien estaba pintada de azul, es como una zona roja porque nosotros pertenecemos al Corredor Bioceánico por donde circulan camiones que llegan desde Brasil, de Buenos Aires, Rosario y otras zonas por donde hay mucha circulación de coronvirus”, enfatizó.

“Esto nos coloca en un lugar distinto. Lo explicaré como lo decía Omar Torrijos cuando hablaba del canal de Panamá. Él decía que los puntos cardinales de su país eran norte, sur, este, oeste y el canal de Panamá al medio. Frente al coronavirus nosotros tendremos cinco fronteras: norte, sur, este, oeste y al medio de la provincia tenemos al corredor bioceánico, que tiene que estar abierto. Absolutamente abierto”, destacó.

“Tenemos que ver cómo resolveremos este tema y ver cómo nos manejamos los que no somos parte de esas zonas críticas. Vamos a pensar y evaluar qué hacer al respecto”, añadió.

“Las clases no comenzarán, el esparcimiento no, las juntadas no. Veremos cómo flexibilizamos algunas situaciones”, aclaró.

En el cierre de su opinión sobre las decisiones a nivel federal, el mandatario puntano fue claro.

“La verdad es que estoy contento con el discurso de Alberto Fernández. Y estoy muy seguro de acompañar al presidente de la Nación en esta lucha contra la pandemia, al igual que a los otros hermanos argentinos. Porque el camino elegido trajo buenos resultados. No es para cantar victoria, tampoco ganamos el partido, pero la curva se aplanó, es un pasito. Quería contarles esto. Me dan tranquilidad, seguridad, serenidad, confianza las palabras del presidente”, cerró Rodríguez Saá.

Nota, fotos y video: ANSL.